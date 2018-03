Wiener Architekt gewinnt World Architecture Festival Award

Wien/Singapur (OTS) - Baar-Baarenfels Architekten konnten beim World Architecture Festival in Singapur die Kategorie "Neu und Alt" für sich entscheiden. Johannes Baar-Baarenfels setzte sich unter anderen gegen international so renommierte Architekturbüros wie Miralles Tagliabue durch. Die Jury belohnte "den kühnen und pointierten Umbau" des Wiener Palais Rasumofsky.

Das Büro des Wiener Architekten Johannes Baar-Baarenfels wurde beim diesjährigen World Architecture Festival in Singapur in der Kategorie "Neu und Alt" ausgezeichnet. Mit seinem feinsinnigen wie ausdrucksstarken Umbau des 1806 errichteten Palais Rasumofsky holte er den begehrten Preis. Das Gebäude wurde in der Zeit des Wiener Kongresses für den russischen Diplomaten, Musikmäzen und Kunstsammler Fürst Andrei Kirillowitsch Rasumofsky erbaut und gilt seither als ein Juwel des Wiener Architektur-Erbes.

Renovierung und Umbau mit Fingerspitzengefühl

Acht Jahre nach Fertigstellung brannten Teile des Palais in Wien Landstraße ab. Das junge Gebäude musste renoviert werden. Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Nachkriegszeit provisorisch behoben. Dennoch war eine gründliche Revision des geschichtsträchtigen Hauses erforderlich.

Bei dem Umbau, der 2010 begann, war großes Fingerspitzengefühl von Nöten. Die Originalsubstanz des Hauptpalais wurde in Abstimmung mit dem Denkmalamt renoviert. Das Dachgeschoss und das Stiegenhaus des Gartenpalais wurden gänzlich erneuert. Die Jury des World Architecture Festival würdigte die Arbeit des Architekten Baar-Baarenfels: "Es gibt womöglich nur einmal im Leben die Gelegenheit, ein 200 Jahre altes Gebäude mit großer historischer Bedeutung zu beeinflussen. Der Architekt hat durch seine Umsetzung die architektonische Auflösung eines Paradoxons geschafft: ein kühnes Design-Konzept, das im Ausdruck zart und pointiert ist."

Kühne Vision und Historisches im Einklang

Bei der Neuinterpretation des Palais Rasumofsky ging es einerseits darum der historischen Form gerecht zu werden, andererseits eine zeitgenössische Lösung für die neuen räumlichen Anforderungen zu entwickeln.

Das neue Aluminium beplankte Dach, eine Stahlfachwerkkonstruktion, gestützt von einer Reihe von Vierendeel-Trägern, fügt sich ganz selbstverständlich in das bestehende Ensemble. Die Penthouse-Wohnung ist von Terrassen umgeben und verfügt über raumhohe vertikale Verglasungen. Sonnenschutzlamellen aus extrudierten Aluminium bilden die ursprüngliche Dachform, spenden Schatten und rahmen den Blick nach außen.

Das Erdgeschoss wurde, wohl ganz im Sinne des kunstliebenden Erstbesitzers, in eine sechs Meter hohe Galerie verwandelt. Die zwei größeren Räume wurden durch die Einfügung einer neuen zusätzlichen Ebene zwischen zwei freistehenden abgewinkelten Betonscheiben verbunden. Die neu geschaffene, organisch geformte Betontreppe ist eine konstruktive Meisterleistung, da die Form sich aus dem statischen Kräftefluss ergibt.

International wahrgenommene Architektur

Nachdem Baar-Baarenfels bereits 2010 für den World Architecture Festival Award in Barcelona nominiert worden war, damals für den Sportalm-Flagship-Store in der Wiener Brandstätte in der Kategorie "Shopping", konnte er heuer den weltweit begehrten Architekturpreis für sich entscheiden.

Weitere Informationen:

www.baar-baarenfels.com

www.worldarchitecturefestival.com

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Beatrixgasse 32

1030 Wien

Tel.: 01 712 12 00

Fax: 01 712 12 00 - 20

alexander @ foggensteiner.at

www.foggensteiner.at