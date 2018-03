FP-Guggenbichler/Köckeis: Rosenverkäufer und Musikanten treiben ihr Bettelunwesen im Bezirk

Bettelverbot in neuralgischen Bereichen endlich umsetzen

Wien (OTS/fpd) - In den Sommermonaten wurden Klagen der Währinger Bevölkerung über die teils aggressive Anmache von Rosenverkäuferinnen laut, die mit dem Vorwand einer Schenkung vor allem weibliche Bürger belästigen. In Wahrheit wird der Verkauf von Rosen angestrebt, der bei Nichtzustandekommen des Geschäftes immer wieder mit körperlicher Aggression endet, so heute Währings FPÖ-Obmann LAbg. Udo Guggenbichler.

Die zumeist aus Osteuropa zugewanderten Bettler und Straßenmusikanten halten sich vor allem in der Währingerstraße und beim Kutschkermarkt auf, wo sie neben der Bürgerbelästigung auch für Umsatzeinbußen bei den Klein- und Mittelunternehmern sorgen. "Es ist besorgniserregend, dass immer mehr Gewerbetreibende in der Währinger Straße in Eigenregie Sicherheitsdienste engagieren und Alarmanlagen anbringen, weil sie bereits Kriminalitätsopfer wurden oder um sich vorbeugend abzusichern", sagt Guggenbichler, "das alles muss auch noch aus eigener Tasche bezahlt werden!"

Die Wiener Polizei ist chronisch unterbesetzt. Gerade die Währinger Polizeiinspektionen sind personell am untersten Limit angekommen. Im Jahr 2012 wurden im Bereich der Landespolizeidirektion Wien 1.042.006,9 (!) Überstunden geleistet, weil weiterhin 1.500 Polizisten fehlen. Das verdeutlicht nur zu gut das Gesamtversagen der rot-grünen Koalition in Wien, inklusive der schwarzen Innenministerin.

Aus diesem Grund brachte die FPÖ-Währing in der letzten Bezirksvertretungssitzung eine auch von ÖVP und SPÖ unterstützte Resolution ein, um den Personalstand der Polizeiinspektionen im 18. Bezirk signifikant zu erhöhen und somit auch die Sicherheit im Bezirk sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, berichtet Währings FPÖ-Klubobmann Köckeis.

Die FPÖ-Währing wird sich weiterhin vehement gegen das Bettelunwesen im Bezirk einsetzen und fordert zumindest in neuralgischen Bereichen ein absolutes Bettelverbot, schließt Guggenbichler. (Schluss) hn

