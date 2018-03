Kadenbach: EU-weite Tabak-Richtlinie mit Hausverstand beschlossen

SPÖ-Europaabgeordnete: "Weniger Jugendliche sollen mit dem Rauchen beginnen, das ist das Ziel der neuen Tabak-Richtlinie"

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung im Europäischen Parlament in Brüssel bezüglich Herstellung, Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen ist mit klarer und eindeutiger Abstimmung ein praktikabler Kompromiss gelungen. "Klares Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vom Einstieg zum Rauchen möglichst abzuhalten. Hier ist uns im EU-Parlament ein Ansatz mit Hausverstand gelungen - auch, wenn klarerweise die Tabaklobby mit hohem Mitteleinsatz und geschickten Kampagnen andere Märchen verbreitet", sagt SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Da nach wie vor 70 Prozent der RaucherInnen mit dem Rauchen anfangen, bevor sie 18 Jahre alt sind, und 94 Prozent, bevor sie 25 Jahre alt sind, ist in diesem Bereich ein Schwerpunkt gesetzt worden. ****

Kadenbach erläutert: "Tabakprodukte sollen also, vereinfacht gesagt, wie Tabakprodukte aussehen und nicht etwa Parfum- oder Schokoladepackungen gleichen. Auch die verpflichtenden Warnhinweise (Bilder und Informationsbotschaften auf 65 Prozent der Verpackungsfläche) dienen in erster Linie dazu, die Gefahren, die mit dem Konsum von Tabakprodukten verbunden sind, zu demonstrieren. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass verpflichtende bildliche Warnhinweise auf Zigarettenpackungen effektive Abschreckungsmaßnahmen, vor allem für Neueinsteiger, sind."

Insgesamt gehe es also nicht um eine Bevormundung erwachsener KonsumentInnen. Raucherinnen und Raucher sollen auch weiterhin die Freiheit haben, Tabakprodukte zu konsumieren, aber sie sollten die Kaufentscheidung aufgrund genauer Informationen zu den Inhaltsstoffen sowie den gesundheitlichen Folgen treffen können.

Die Tabaklobby hat gerade noch einmal in den vergangenen Wochen ihre Arbeit intensiviert und bei verschiedenen Interessensgruppen, Medien und teilweise gezielt mit neu geschaffenen "BürgerInnen-Bewegungen" den Eindruck erwecken wollen, dass es in diesem Bereich keine Änderungen geben darf. "Als sozialdemokratische Vertreterin der Bürgerinnen und Bürger in Europa ging es mir darum, ausgewogene Maßnahmen durchzusetzen und auch dem Druck einzelner Zigarettenhersteller standzuhalten", so Kadenbach. Die Tabakrichtlinie wird vermutlich 2015 mit einer zweijährigen Übergangsfrist in Kraft treten. Es werden kurzfristig keine drastischen Veränderungen hinsichtlich des prozentuellen Anteils der RaucherInnen in der Bevölkerung erwartet. Vielmehr wird eine Schritt-für-Schritt-Umstellung stattfinden.

Kadenbach: "Rauchen ist mit etwa 700.000 Toten pro Jahr nach wie vor die Hauptursache frühzeitiger Todesfälle in der EU. Unter anderem durch die im Jahre 2001 eingeführten Maßnahmen sank die Zahl der RaucherInnen in der EU von 40 Prozent im Jahr 2002 auf 28 Prozent im Jahr 2012. In Österreich liegt der RaucherInnenanteil noch immer bei 33 Prozent." (Schluss) bj

