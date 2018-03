Berlakovich: Klare Absage an Subventionierung von Atomenergie

Erneuerbare statt Kernenergie

Wien (OTS) - Umweltminister Niki Berlakovich erteilt den Plänen der EU-Kommission, Atomkraft zu subventionieren, eine klare Absage:

"Österreichs Position ist klar. Wir lehnen eine Subventionierung von Atomkraftwerken strikt ab. Atomkraft ist weder nachhaltig noch sicher, eine Subventionierung der Atomkraft bedeutet Rückschritt. Unser Ziel muss es sein, raus aus Atom, rein in Erneuerbare Energien. Das muss auch die Linie der Europäischen Kommission für ein nachhaltiges Energiesystem in Europa sein", unterstreicht Berlakovich anlässlich einer Orientierungsdiskussion der EU-Kommissare über die Leitlinien für die Energie- und Umweltbeihilfen 2014-2020, die heute in Straßburg stattfindet.

Österreichs klar ablehnende Position wurde sowohl in einer Stellungnahme zum Erstentwurf als auch in einem Gespräch zwischen Umweltminister Berlakovich und Energiekommissar Oettinger klar deponiert.

"In Österreich gehen wir den Weg der Erneuerbaren konsequent weiter. Österreich ist mit 31 Prozent an Erneuerbaren im europäischen Spitzenfeld. Europa braucht klare Signale für Erneuerbare Energieträger und Energieeffizienz statt Förderung der Atomenergie", betont Umweltminister Berlakovich.

