Diakonie: Schutz von Menschenleben muss Vorrang vor Abschottung haben

Anlässlich des EU-Innenministertreffens fordert die Diakonie sichere Korridore für Flüchtlinge

Wien (OTS) - Die EU-Innenminister beraten heute, Dienstag, anlässlich der Katastrophe vor Lampedusa über mögliche Gesetzesänderungen in der EU in der gemeinsamen Flüchtlingspolitik. Es steht zu befürchten, dass die jüngste Katastrophe vor Lampedusa und die tausenden Menschen, die jährlich im Mittelmeer ertrinken, weiterhin ignoriert werden, und weiterhin an einem System festgehalten wird, das zutiefst unsolidarisch ist. "Es ist verantwortungslos, die gesamte Verantwortung an die Länder an den EU Außengrenzen abzuschieben", kritisiert Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich. "Denn gerade die Länder im Kern Europas sind es, die über die entsprechende Aufnahme- und Behördenstruktur verfügen, um auch deutlich mehr Asylverfahren abzuwickeln", so Chalupka.

Es liegt in Österreichs humanitärer Verantwortung gemeinsam mit den nördlichen Staaten Europas dafür Sorge zu tragen, dass in Zukunft alles daran gesetzt wird, dass in Zukunft Menschenleben von Flüchtlingen nicht mehr fahrlässig aufs Spiel gesetzt werden. "Dem ungebrochen voranschreitenden Ausbau des Grenzschutzes an den Außengrenzen muss in Zukunft der uneingeschränkte Schutz von Menschenleben vorangestellt werden", betont Chalupka.

Dies sollte einerseits durch eine Beteiligung am weltweiten Resettlement-System erfolgen, bei dem aus zumeist völlig überfüllten Flüchtlingslagern in den Nachbarländern, Flüchtlinge, die bereits durch das UN Flüchtlingshilfswerk UNHCR als Flüchtlinge anerkannt wurden, ausgeflogen werden, so die Diakonie. "Andererseits wäre das Zulassen von Asylanträgen in den Botschaften und europäischen Vertretungsbehörden, wie es in der österreichischen Asylpolitik früher gute Tradition war, ein wichtiger Schritt", so Michael Chalupka abschließend.

