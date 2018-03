Seeber: 700.000 Menschenleben wichtiger als Tabak-Lobby

EU-Parlament will Schockfotos auf Zigarettenpackungen und Verbot von Mentholzigaretten

Straßburg, 08. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Die heutige Abstimmung ist ein Sieg für den Jugend- und Gesundheitsschutz", freut sich der Umwelt- und Gesundheitssprecher der Europäischen Volkspartei (EVP), Richard Seeber, über das heutige Votum des Europäischen Parlaments zur Tabakprodukte-Richtlinie. "700.000 Menschenleben sind wichtiger als die Anliegen der Tabak-Lobby. Das neue EU-Tabak-Gesetz darf nicht verwässert werden", so Seeber. Nach dem Willen des EU-Parlaments sollen ab 2016 Schockfotos und Warnhinweise 65 Prozent der Zigarettenpackungen ausmachen. Außerdem sollen Mentholzigaretten verboten werden. ****

"Tabakkonsum ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. Jedes Jahr tötet das Rauchen fast 700.000 Menschen in Europa. Rund 94 Prozent aller Raucher beginnen damit vor dem 25. Lebensjahr. Deshalb ist es richtig, alles Notwendige zu tun, um Jugendliche vom Einstieg abzuhalten. Es geht nicht darum, die Selbstbestimmung der Menschen einzuschränken, sondern auf mögliche Risiken hinzuweisen", so der ÖVP-Abgeordnete. Die Österreichische Apothekerkammer rechnet allein in Österreich bis zu 14.000 Todesfälle jährlich dem Rauchen zu. "Unsere Linie ist ganz klar: Jugendschutz ja, aber keine überbordende Verpackungs-Regulierung. Praktiken der Tabakindustrie, mit denen bewusst Jugendliche angelockt werden, werden verboten", betont Seeber.

Bei der zuletzt umstrittenen Frage der Größe der Schockfotos und Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen hat sich ein von

Seeber vorgeschlagener Kompromiss in der heutigen Abstimmung durchgesetzt. "Die Tabak-Lobby wollte, dass die Warnungen nicht

mehr als 50 Prozent der Packung einnehmen. Die Hardliner wollten 75 Prozent. Die von mir vorgeschlagenen 65 Prozent sind ein gesunder Kompromiss", erläutert Seeber.

Die österreichische Bundesregierung hat sich im Rat ebenfalls für die neue Regelung ausgesprochen. Dem heutigen Beschluss des EU-Parlaments müssen die Regierungen der Mitgliedstaaten noch zustimmen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Richard Seeber, MEP, Tel.: +32-2-284-5468,

richard.seeber@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu