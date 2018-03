Mayer: EU-Vorschlag zu Prävention und Kontrolle der Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten begrüßenswert, aber überschießend

Begründete Stellungnahme eingebracht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der EU-Ausschuss des Bundesrates kann nach den Regeln der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in einer sogenannten Begründeten Stellungnahme darlegen, warum ein Entwurf eines Legislativvorhabens der EU mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar ist. Diese Möglichkeit hat der EU-Ausschuss des Bundesrates auch heute, Dienstag, wieder genützt und eine Begründete Stellungnahme zu einem Vorschlag der Kommission für eine EU-Verordnung über die Prävention und die Kontrolle der Einbringung und Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten eingebracht. "Unserer Meinung nach ist das gegenständliche Vorhaben mit dem Subsidiaritätsprinzip nicht vereinbar", so der Vorsitzende des Ausschusses, der Vorarlberger ÖVP-Bundesrat Edgar Mayer. "Invasive Arten sind Pflanzen und Tiere, die in neue, ungewohnte Lebensräume vordringen; sie können die Umwelt schädigen."

Invasive gebietsfremde Arten verursachen auch in Österreich ökologische Schäden, zum Beispiel durch Lebensraumveränderungen, Ernteeinbußen oder erhöhte Betriebsmitteleinsätze in der Land- und Fortwirtschaft sowie Schäden für Gesundheit von Menschen und Tieren. Als Beispiele führte Mayer unter anderem das Springkraut, die aus Nordamerika eingeschleppte Pflanze Ragweed (Beifußblättriges Traubenkraut), die allergische Reaktionen des menschlichen Immunsystems verursachen kann, die Varroa-Milbe, die Kastanienminiermotte oder den Kleinschmetterling Buchsbaumzünsler an.

Das Ziel der Verordnung - also die Prävention und die Kontrolle der Einbringung und Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten nach Europa - sei zwar prinzipiell begrüßenswert, aber vor allem hinsichtlich des Artikels 10 bedenklich: Der darin enthaltene Vorschlag, in dem eine Regelung für invasive gebietsfremde Arten, von denen nicht die gesamte EU, sondern ausschließlich einzelne Mitgliedsstaaten betroffen sind, getroffen werden soll, sei überschießend, sagte Mayer. Dies werde auch in der Begründung der Stellungnahme dargelegt, führte der Bundesrat aus und verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Kosten für die Umsetzung der Verordnung auf etwa 1,4 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werden, wobei unklar sei, wer diese Kosten zu tragen habe.

Derzeit existiert noch keine Regelung zur EU-weiten Behandlung dieser invasiven Arten. "Vom Ansatz her ist eine solche durchaus zu unterstützen, ähnliche Regelungen zur Tiergesundheit oder auch zur Pflanzengesundheit gibt es bereits", erinnerte der Bundesrat an die Begründete Stellungnahme des Bundesrates vom 2. Juli 2013 zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zum Schutz von Pflanzenschädlingen.

"Wir erwarten gespannt die Stellungnahme der EU-Institutionen", schloss Mayer.

