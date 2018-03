FCG-KdEÖ Zimmermann: Lasst Wiens Polizei in Ruhe arbeiten!

Zimmermann fordert Rücknahme der Anzeigenanordnung!

Wien (OTS) - Es ist für mich schlicht beschämend, wie man medial die Arbeitsleistung unserer Basispolizistinnen und Polizisten in Frage stellt. Ich stelle mich auf die Seite des Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft (GREYLINGER - FSG), der in einem Radiointerview meinte "dass es sich bei dieser Maßnahme um eine politische Befindlichkeit handelt".

Die Einnahmen der angeordneten Anzeigen würden dem Straßenerhalter und damit der Gemeinde Wien zufallen. Ich fordere den Polizeipräsidenten von Wien auf, diese Anordnung sofort zurücknehmen zu lassen und die Verfasser dieses Schreibens zur Verantwortung zu ziehen. Bei dieser Gelegenheit wäre es auch an der Zeit, die unnötigen LPD-Streifen, die wiederum eine Kontrollebene mehr darstellen, ersatzlos zu streichen. Ich bin überzeugt , dass man den einzelnen PI-Kommandanten zutraut, ihrer Mannschaft zu kennen und entsprechend ihren Fähigkeiten einzusetzen, so wäre es auch vorgesehen. Und bitte, lasst mir die Polizei in Wien endlich in Ruhe arbeiten!

Die FSG dominierte Personalvertretung, das SPÖ dominierte Wien samt ihrem Polizeipräsidenten werden doch einmal im Stande sein, für eine geregelten Dienstbetrieb in Wien zu sorgen, der Kolleginnen und Kollegen von solchen Anordnungen verschont, schließt Zimmermann!

Rückfragen & Kontakt:

Reinhard Zimmermann

Polizeigewerkschaft FCG-KdEÖ

Mobil: 0664 84 53 800