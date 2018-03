"Literatur hören" im Beratungszentrum der Hilfsgemeinschaft

Prominente Vortragende engagieren sich für blinde und sehbehinderte Menschen

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe "Literatur hören" läuft seit Herbst 2012 mit großem Erfolg im Beratungszentrum der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs in Wien-Brigittenau. Bekannte Persönlichkeiten lesen heitere, humoristische, satirische oder nachdenkliche Literatur für ihr visuell beeinträchtigtes Publikum. Bisher konnten zahlreiche prominente Vortragende gewonnen werden, darunter Topsy Küppers, Oswald Gritsch, Peter Sterzinger oder Bruno Thost. Sie alle engagieren sich ehrenamtlich, daher können sämtliche Veranstaltungen bei freiem Eintritt stattfinden.

Gelesen werden u. a. Texte von Karl Kraus, Hugo Wiener, Trude Marzik, Kurt Tucholsky, Loriot, Ephraim Kishon, Anton Kuh, Max Reinhardt, Georg Markus. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschsprachigen Raum, daneben sind auch Übersetzungen internationaler Literatur zu hören sowie Autobiografisches.

Barbara Coudenhove-Kalergi liest aus "Zuhause ist überall"

Am 15. Oktober 2013 wird die Publizistin und legendäre Gründerin der Osteuropa-Redaktion des ORF, Barbara Coudenhove-Kalergi, von 15.00 bis 16.00 Uhr aus ihrem Buch "Zuhause ist überall" lesen. Ein Taschenmesser und eine Wolldecke - das sind die einzigen Habseligkeiten, die der 13-jährigen Barbara bei Kriegsende nach ihrer Vertreibung in den Westen bleiben. In ihrer bewegenden Autobiografie erzählt die Grande Dame des Journalismus in Österreich von der untergegangenen Welt der böhmischen Aristokratie, von ihren Anfängen als Reporterin in Wien während des Kalten Krieges und ihrer Ehe mit dem Reformkommunisten und Vertrauten Rudi Dutschkes, Franz Marek.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Tel. 01/330 35 45-0 gebeten.

Wann: Dienstag, 15. Oktober 2013, 15.00 bis 16.00 Uhr

Wo: Beratungszentrum der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Jägerstraße 36, 1200 Wien

Mehr Infos auf www.hilfsgemeinschaft.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriele Frisch

Tel.: 01/330 35 45-81

frisch @ hilfsgemeinschaft.at