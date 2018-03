Korun zu kolportiertem Salafisten-Treffen in Wien: Wachsamkeit durch Beobachtung

Mit Moscheevereinen zusammenarbeiten bei Prävention

Wien (OTS) - "Wie berichtet wird, soll es am Samstag zu einem Treffen von salafistisch-radikalen Predigern in Wien kommen. Offensichtlich benützen radikale Prediger den Krieg in Syrien auch in Europa als Deckmäntelchen, um gefährliches Gedankengut in der muslimischen Glaubensgemeinschaft zu verbreiten. Der Verfassungsschutz aber auch die Politk müssen hier verstärkt wachsam sein. Bereits 2012 gab es in Dortmund eine salafistische Spendenaktion mit einigen dieser Prediger - auch dort wurden nebenher radikalisierende Reden gegen die Demokratie gehalten", sagt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen.

"Es gilt mehr denn je die bestehenden Moscheevereine einerseits vor diesem gefährlichen und undemokratischen Gedankengut zu warnen und andereseits mit ihnen konkrete Maßnahmen im Sinne der Vorbeugung und Verhinderung der Radikalisierung, zB durch Jugend- und Burschenprojekte, auszuarbeiten. Dieses Problem lässt sich nur gemeinsam angehen. Ziel muss die Vorbeugung von Radikalisierung sein, wenn nötig gezieltes Eingreifen des Verfassungsschutzes und Verhinderung von Hasspredigten", sagt Korun. "Zur Verbesserung der Prävention würde auch eine moderne, einheitliche Ausbildung der Imame auf universitärem Niveau beitragen, die noch nicht umgesetzt ist", schließt Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at