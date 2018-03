Pensionskassen informieren zu angeblichen "Luxus"-Betriebspensionen

Politiker zahlen auch selbst in die Pensionskasse ein

Wien (OTS/PWK695) - Zu der aktuell in den Medien geführten Diskussion über angebliche "Luxus"-Betriebspensionen von Politikern wollen die Pensionskassen mit einigen Sachinformationen über das System einer Pensionskasse beitragen.

Betriebliche Vorsorge über eine Pensionskasse

Unternehmen zahlen in eine Pensionskasse für alle oder für ausgewählte Arbeitnehmer Beiträge ein. Zusätzlich können die Arbeitnehmer auch eigene Beiträge leisten, die ihren persönlichen Anspruch auf eine Zusatzpension erhöhen. Wie viel ein Unternehmen einzahlt, wird in der Pensionsvereinbarung festgelegt, individuelle Beiträge dürfen grundsätzlich den Beitrag des Arbeitgebers für den betreffenden Arbeitnehmer nicht übersteigen.

Unternehmen, die eine Firmenpension über eine Pensionskasse anbieten, lagern damit die Pensionsverpflichtung und Leistung an die Pensionskasse aus. Die Begünstigten erhalten so ihre Pension unabhängig von der Entwicklung des Unternehmens, also beispielsweise auch wenn das Unternehmen zum Zeitpunkt des Pensionsantrittes gar nicht mehr besteht.

Pensionskassenregelung für Berufspolitiker

Für hauptberufliche Bundespolitiker wie beispielsweise Regierungsmitglieder, die keinen anderen Beruf ausüben dürfen, zahlt der Bund 10% der Bezüge in eine vom Politiker gewählte Pensionskasse ein. Dieses Vorgehen ist im § 15 Bundesbezügegesetz geregelt. Die "klassische" Ministerpension wurde hingegen schon vor über 10 Jahren abgeschafft.

Für andere Bundespolitiker wie beispielsweise Parlamentarier gibt es keine Dienstgeberbeiträge, sondern lediglich die Möglichkeit zur Bezugsumwandlung: Der Parlamentarier kann erklären, dass er 10% seiner Bezüge in eine Pensionskasse seiner Wahl einzahlen möchte. Diese Beiträge werden dann bereits vom Bruttoentgelt abgezogen.

"Die aktuelle Diskussion sollte jedenfalls versachlicht werden", mahnt Fritz Janda, Geschäftsführer des Fachverbandes der Pensionskassen. Betriebspensionen seien kein "Luxus", sondern die streng regulierte 2. Säule der Altersvorsorge in Österreich für aktuell mehr als 815.000 Österreicherinnen und Österreicher. "Eine richtige Darstellung der Zusammenhänge sollte gerade auch in einer politischen Diskussion Voraussetzung für die Meinungsbildung sein", ergänzt Janda. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband der Pensionskassen

Dr. Fritz Janda

Tel.: 05 90 900-4108

E-Mail: fvpk @ wko.at

Internet: http://www.pensionskassen.at