Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Klavierquartett bis zur Jazz-Session

St. Pölten (OTS/NLK) - "Kammermusik erklärt gehört" heißt es am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kloster Und in Krems. Auf dem Programm steht diesmal das Klavierquartett c-moll op. 13 von Richard Strauss. Nähere Informationen und Karten unter 02732/801-574, e-mail tickets @ koechelgesellschaft.at und www.koechelgesellschaft.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 10. Oktober, spielt ab 20 Uhr im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs das Al Copley Trio Piano-Rock-'n'-Roll, Boogie Woogie, Jazz, Blues und klassische Arrangements. Nähere Informationen beim Tourismusbüro Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511-255, Karten u. a. unter 01/960 96 und www.oeticket.com.

Am Freitag, 11. Oktober, hat das Publikum im Stadttheater von Bruck an der Leitha die seltene Gelegenheit, die Auswirkung von Klangfarben und -strukturen auf Malerei live mitzuerleben. Unter dem Titel "Musik und Malerei" gelangen dabei Werke von Henry Cowell, John Cage, Philip Glass u. a. zur Aufführung. Karten u. a. unter e-mail musiknetz @ gmail.com; nähere Informationen unter www.musiknetzbruck.at.

Am Freitag, 11. Oktober, lädt auch das Haus der Regionen in Krems/Stein ab 19.30 Uhr zu Bordunmusik: Unter dem Titel "Die Wiederkehr des Dudelsacks" begeben sich Michael Vereno, Rudolf Lughofer und Werner Mayrhuber dabei auf die Spuren des Dudelsacks, die bis in die Antike reichen. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15-23, e-mail ticket @ volkskultureuropa.org und www.volkskultureuropa.org.

In der "babü" in Wolkersdorf ist am Freitag, 11. Oktober, ab 20.30 Uhr das Joachim Palden Trio featuring Dana Gillespie mit Blues, Rhythm and Blues und Boogie Woogie zu Gast. Nähere Informationen und Karten in der "babü" Wolkersdorf unter 02245/83 37 42, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

In Wörn's Kaffee in Traiskirchen-Tribuswinkel steht am Freitag, 11. Oktober, ab 19 Uhr "Jazz im Cafe" mit Swing.at auf dem Programm; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508 521-10 bzw. e-mail office @ traiskirchen.gv.at.

Jazz, Scatgesang, Pop, Balkanklänge, englische Melodien, Gedichte und mehr umfasst "Eine musikalische Weltreise" von Gabi Riegler und Ursula Slawicek am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr im Museum Mödling. Nähere Informationen und Karten unter 02236/400-103.

In Mödling sind am Freitag, 11. Oktober, auch Anita Horn und Band zu hören. Das Konzert "I bin so frei" in der Bühne Mayer mixt ab 20 Uhr Songs aus dem "Great American Songbook" mit popigen Tunes und Eigenkompositionen. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail office @ mautwirtshaus.at und www.mautwirtshaus.at.

In der Stiftskirche von Stift Göttweig präsentiert sich Daniela dé Santos am Freitag, 11. Oktober, ab 19.30 Uhr als "Die Königin der Panflöte". Wiederholt wird das Panflötenkonzert am Samstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr bzw. am Sonntag, 13. Oktober, ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stift Göttweig unter 02732/855 81-231 und -332, e-mail tourismus @ stiftgoettweig.at und www.stiftgoettweig.at.

Musik mit Wiener Zungenschlag bringt das Denk Trio rund um Birgit Denk am Freitag, 11. Oktober, im Bühnenwirtshaus Juster in Gutenbrunn zu Gehör. "Music for All Occasions" spielen die vier Saxophonisten von Saxofour dann am Samstag, 12. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Bühnenwirtshaus Juster unter 02874/62 53, e-mail tickets @ buehnenwirtshaus.at und www.buehnenwirtshaus.at.

Jazz, Swing und Dance gibt die Formation J @ zz.at am Freitag, 11. Oktober, ab 19 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk beim alljährlichen Jazz-Event des Rotary-Clubs Melk zum Besten; der Reinerlös kommt karitativen Zwecken zugute. "Cool Men Live" kann man dann am Sonntag, 13. Oktober, ab 17 Uhr beim Kolomanikirtag in der Wachauarena erleben. Mit dabei sind Bobby Schmidt, More Most Music und Sharona; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02752/540 60 und www.kultur-melk.at.

Mit "Ich denke nur an Musik" liefert Johannes Brahms das Motto für die diesjährige Schloss-Serenade im Festsaal von Schloss Fischau, wo am Samstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr Daniela Treffner, Federica Valenta und Cordula Schröck zu hören sein werden. Nähere Informationen und Karten unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Die 1936 in Charleston, West Virginia, geborene Sängerin und Wahl-Retzerin Gail Gatterburg wird, begleitet von Bruno Reininger, am Samstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr im Museum Retz ein Benefizkonzert zugunsten des Museums geben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/732 661 48, e-mail museum-retz @ aon.at und www.retz.at.

Ebenfalls am Samstag, 12. Oktober, spielen die Wicked Wildcats in der Stadtgalerie Mödling Contry-Musik; das Konzert "Die Tanzparty" beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/823 40 10, e-mail karten @ diestadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at.

Elvis Presley gelangt am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten zu Ehren: Chris Kaye präsentiert dabei die Hits der Elvis-Filme von "Jailhouse Rock" über "Viva Las Vegas" bis "Flaming Star" ebenso wie das legendäre Konzert "Aloha from Hawaii" aus dem Jahr 1973. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne im Hof unter 02742/211 30, e-mail karten @ bih.at und www.bih.at.

Mit der Uraufführung von "Judith" der österreichischen Komponistin und Performancekünstlerin Judith Unterpertinger geht am Samstag, 12. Oktober, ab 20 Uhr im Dom zu St. Pölten das diesjährige Festival "Musica Sacra" zu Ende. Nähere Informationen und Karten beim Festival Musica Sacra unter 02742/333-2601 e-mail office @ festival-musica-sacra.at und www.festival-musica-sacra.at.

Am Sonntag, 13. Oktober, folgt ab 10.30 Uhr im Dom zu St. Pölten als Musik im Gottesdienst Dietrich Buxtehudes Kantate "Singet dem Herrn" auf Originalinstrumenten und im anschließenden Concerto das Präludium Es-Dur von Johann Sebastian Bach. Nähere Informationen unter 02742/324-331, e-mail dommusik.stpoelten @ kirche.at und http://dommusik.kirche.at.

Schließlich lädt die That's Jazz Stageband in der Besetzung Lukas Schönsgibl, Robin Gadermaier und Florian Koch am Montag, 14. Oktober, ab 19.30 Uhr im Salzstadl in Krems/Stein zu einer Jazz-Session. Nähere Informationen und Karten beim Salzstadl unter 02732/703 12, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at.

