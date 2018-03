Regner: EU-Parlament fordert klare Regeln bei Arbeitskampfmaßnahmen

Brüssel I-Verordnung um arbeitsrechtliche Aspekte erweitern

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, wurde im Plenum des EU-Parlaments der Initiativbericht "Verbesserungen des internationalen Privatrechts - Zuständigkeitsregeln im Beschäftigungsbereich" angenommen. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, die für den Bericht verantwortlich zeichnet, betont: "Die Neufassung der Brüssel I-Verordnung über die gerichtlichen Zuständigkeiten sorgt für einige wesentliche Verbesserungen, vor allem die Vollstreckung von Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten wird vereinfacht. Dennoch haben es Kommission und Mitgliedstaaten verabsäumt, einige wichtige arbeitsrechtliche Aspekte abzudecken. Es ist daher höchst an der Zeit, die Frage der gerichtlichen Zuständigkeiten bei Streiks zu klären". ****

"Das Europäische Parlament fordert nun, dass jenes Land gerichtlich zuständig ist, in dem der Streik stattfindet. 'Forum Shopping' wird damit verhindert", sagt Regner, die in diesem Zusammenhang an Urteile wie Viking oder Torline erinnert. Bei letzterem musste ein dänisches Gericht über Streikmaßnahmen in Schweden urteilen, da die dänische Reederei Dänemark als Ort des Schadenseintritts wählen konnte. Für die schwedische Gewerkschaft hatte dies maßgebliche Nachteile, da das dänische Gericht wenig mit den schwedischen Gesetzen zu Arbeitskampfmaßnahmen vertraut war. "Um künftig hier mehr Rechtssicherheit zu gewährleisten, brauchen wir eindeutige Regelungen. Es darf nicht mehr an den Unternehmen liegen, den für sie günstigsten Gerichtsstand zu wählen", so die EU-Abgeordnete, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Darüber hinaus gehe es darum, die schwächere Partei zu schützen. "Es muss den Beschäftigten und den Gewerkschaften möglich sein, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen, ohne Angst davor haben zu müssen, einer für sie ungünstigen Rechtslage eines anderen Mitgliedstaates ausgeliefert zu sein. Im Sinne der Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es daher notwendig, hier Gesetzesinitiativen zu setzen", betont Regner. (Schluss) bj

