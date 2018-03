Kickende Meisterköche sammelten 10.000 Euro für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen

Spende geht an Verein Rainbows der Kindern und Jugendlichen bei Trennung, Scheidung oder Tod naher Bezugspersonen hilft

Wien (OTS) - Anlässlich eines Benefizfußballmatches gegen die Sektkellerei Kattus Wien sammelte das Team Austria ÖFG Spenden für den Verein Rainbows Wien, die das Stadt Wien Marketing auf die Summe von 10.000 Euro aufrundete. Das Team Austria ÖFG besteht aus 30 der renommiertesten Köche Österreichs.

Jugend- und Sportstadtrat Christian Oxonitsch begrüßte VertreterInnen von Rainbows und das Team Austria ÖFG für die Scheckübergabe im Wiener Rathaus. "Ich freue mich Sie hier alle willkommen heißen zu können und danke dem Team Austria für die großzügige Spende an den Verein Rainbows. Mit dem Geld kann bedürftigen Kindern in Krisensituationen geholfen werden, das ist eine wertvolle Unterstützung", so Stadtrat Christian Oxonitsch nach der Scheckübergabe. Im Anschluss gab Oxonitsch seinen Gästen eine kleine Führung durch das Wiener Rathaus.

Alleine in Wien sind jährlich über 3000 Kinder unter 18 Jahren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Ihnen und allen anderen Kindern und Jugendlichen, die von Trennungen oder auch dem Tod nahestehender Bezugspersonen betroffen sind, hilft der Verein Rainbows in Form von Begleitung und Unterstützung.

