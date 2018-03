AK-Präsident Günther Goach fordert Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze für alle

Mit einem Forderungskatalog reagiert die Arbeiterkammer Kärnten auf die Ergebnisse einer IFES-Studie zur Kinderbetreuung 2013.

Klagenfurt (OTS) - "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss in ganz Kärnten möglich sein. Ein flächendeckendes, familienfreundliches und qualitativ hochwertiges Angebot an Kinderbetreuungsplätzen ist daher das Gebot der Stunde", reagiert der Präsident der Arbeiterkammer Kärnten Günther Goach auf die Ergebnisse einer IFES-Studie zum Thema Kinderbetreuung in Kärnten - und stellt zehn Forderungen auf:

+ Ausbau vorantreiben: Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen muss sowohl im strukturschwachen ländlichen Raum, als auch in den Ballungszentren ausgebaut werden. Außerdem sollen alle einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben. Des Weiteren muss es ein zweites kostenloses Kindergartenjahr geben. Der Kindergarten ist als Bildungsinstitution zu positionieren mit österreichweiten gleichen Angeboten und Qualitätskriterien.

+ Öffnungszeiten ausweiten: Gute Kinderbetreuungseinrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern anpassen. Also muss es zu einer Ausweitung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten kommen, also weniger Schließtage und mehr Sommerbetreuung. Ausreichende und qualitativ gute Kinderbetreuungseinrichtungen können dazu beitragen, Abwanderungstendenzen zu bremsen.

+ Kleinkinder betreuen: Das Angebot für unter Dreijährige muss ausgeweitet werden. Nur so kann Müttern der Wiedereinstieg nach der Babypause ermöglicht werden. Außerdem wird so verhindert, dass Frauen in Teilzeitbeschäftigungen gedrängt werden oder überhaupt aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

+ Elternbeiträge senken: Bis zu 300 Euro müssen Eltern für die Betreuung eines Kindes pro Monat ausgeben. Die Kosten müssen also unbedingt gesenkt werden, um auch einkommensschwachen Familie eine adäquate Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen.

+ Kooperationen eingehen: Gemeinden, die keine Einrichtungen finanzieren können, sollen sich mit Nachbargemeinden zusammentun und Kooperationen zum Wohle der Familien eingehen.

+ Transparenz gewährleisten: Einrichtungen müssen auf den Homepages der Gemeinden bzw. auf der Homepage des Bildungslandes Kärnten deutlicher platziert und transparenter gestaltet werden. Eine einheitliche Standardisierung der wichtigsten Entscheidungsparameter wie Kosten, jährliche Schließungstage oder pädagogische Zusatzangebote sollen einheitlich und vergleichbar dargestellt werden. Die AK regt an, ein anderes Finanzierungsmodell zu überlegen um die Gemeinden zu entlasten.

+ Gruppengrößen verringern: Kinder, die in kleineren Gruppen betreut werden, profitieren von den Angeboten erheblich mehr. Deshalb muss die Zahl der betreuten Kinder pro Gruppe herabgesetzt werden. Das wünschen sich Eltern und Pädagogen gleichermaßen.

+ Zusatzangebote ermöglichen: Dem Wunsch von Eltern und Betreuern entsprechend soll vermehrt Augenmerk auf die Ausweitung von pädagogischen Zusatzangeboten gelegt werden - dazu zählt die Einzel-und Sprachförderung. Sprachstandfeststellungen für alle Kindergartenkinder sollen obligatorisch eingeführt werden.

+ Ausbildung und Fortbildung forcieren: Mitarbeiter von Kinderbetreuungseinrichtungen muss vermehrt die Möglichkeit geboten werden sich berufsbegleitend weiter zu bilden und sich so Zusatzqualifikationen zu erarbeiten. Eine entsprechende Ausbildung für Kinder mit Migrationshintergrund muss ebenfalls sichergestellt werden. Die Grundausbildung der Elementarpädagogen muss auf dem tertiären Bildungsniveau erfolgen.

+ Nachmittagsbetreuung für Volksschüler sicherstellen: Den Eltern von Volksschulkindern muss die Chance auf eine leistbare Nachmittagsbetreuung eingeräumt werden. Auch für schulfreie Tage ist ein Angebot vorzusehen. Bei der Nachmittagsbetreuung ist besonders auf die Qualität und der vorhandenen Infrastruktur zu achten. Favorisiert wird jedoch die Ganztagsschule, die nicht nur die Betreuung am Nachmittag sicherstellt sondern auch bildungspolitisch überzeugt. Ein Betreuungsangebot für schulfreie Zeiten ist jedoch unbedingt erforderlich.

