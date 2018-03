Grüne Wien/Maresch zu Mariahilferstraße: Kolportierte Zahlen sind reine Spekulation

Wien (OTS) - Als "pure Spekulation und nicht fundiert" bezeichnet der Verkehrs-sprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, die kolportierten Zahlen zur Mariahilferstraße. Die Stadt Wien weist jegliche Zahlen-spielereien, die derzeit angestellt werden, zurück. Kostenschätzungen werden von ExpertInnen und PlanerInnen auf Basis des konkreten Projektes vorgenommen. Es gilt, was auch bisher gesagt wurde: der Umbau der Mariahilferstraße wird einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kosten."

"Die Oppositon hat wohl das Wahlergebnis in Mariahilf und Neubau offenbar noch immer nicht verstanden", so Maresch. "Die ÖVP ist in den Städten längst abgemeldet. Immer nur dagegen sein ist wohl kein erfolgreiches Konzept für eine Wahl. Ich fordere die ÖVP auf, sich konstruktiv für die Zukunft der Stadt einzubringen. Ihr jetziger Weg wird ÖVP und FPÖ nicht von der Verliererstraße abbringen", so Maresch abschließend.

