AK Kaske zu PIAAC: "Jetzt Initiative Erwachsenenbildung ausbauen"

Eine Million Betroffene sind zentraler Handlungsauftrag an die neue Regierung

Wien (OTS) - "Die schlechten Ergebnisse bei der Lesekompetenz der Erwachsenen müssen ein Weckruf sein. Wir müssen jetzt effektiv und zielgerichtet reagieren", sagt AK AK Präsident Rudi Kaske anlässlich der Veröffentlichung der PIAAC-Studie. Kaske fordert eine Verlängerung der Initiative Erwachsenenbildung: "Wir brauchen auch in Zukunft ein flächendeckendes Angebot an Kursen und Lehrgängen für Alphabetisierung und Basisbildung. Lesen und Schreiben sind wichtig für Arbeit, Privatleben und die Teilnahme an der Demokratie." Die AK fordert:

1. Initiative Erwachsenenbildung verlängern und ausbauen:

Die Initiative Erwachsenenbildung ermöglicht es, grundlegende Kompetenzen wie Lesen und Schreiben nach Schulabschluss im Erwachsenenalter kostenlos zu erwerben. Rund eine Million Österrei-cherInnen können nicht sinnerfassend lesen, ArbeitnehmerInnen sind damit in Beruf und Lebensgestaltung massiv benachteiligt. "Daher soll die Initiative Erwachsenenbildung ab 2015 für fünf Jahre, statt wie bisher nur für drei Jahre verlängert und ausgebaut werden - denn der Bedarf ist weit höher als das Angebot", so Kaske.

2. Engagement der Betriebe:

Viele, die nur schlecht lesen können, sind erwerbstätig. Für Betriebe ist Probleme lösen und daher lesen können jedoch elementar. Das bedeutet für Kaske: "Besonders das Engagement der Betriebe, die ja mehr Fachkräfte wollen, ist gefordert. Wir brauchen ,workplace learning', Lernen am Arbeitsplatz, es braucht neue, zusätzliche Instrumente der Finanzierung für die Weiterbildung."

3. Hauptschulabschluss erleichtern und in die Initiative Erwachsenenbildung integrieren:

In der Praxis zeigt sich, dass viele Menschen, die erfolgreich Lesen und Schreiben als Erwachsener gelernt haben, diese nächste Hürde nicht schaffen. "Neue Kurse als Übergang zwischen Basisbildung und Nachholen des Hauptschulabschlusses müssen daher entwickelt und in die Initiative aufgenommen werden, kostenfrei für die TeilnehmerInnen", fordert Kaske.

4. Nationale Strategie:

Österreich muss auf die PIAAC-Ergebnisse auch in seiner Nationalen Strategie zum lebensbegleitenden Lernen ("LLL:2020") reagieren. Ziel muss sein, die Anzahl der ÖsterreicherInnen mit niedriger Lesekompetenz signifikant zu verringern.

5. In Frühpädagogik und Volksschulen investieren:

Laut PISA-Studie gehören 28 Prozent der Schülerinnen und Schüler bei der Lesekompetenz zur Risikogruppe. Das Problem beginnt also bereits hier, es braucht vorbeugende Maßnahmen. Daher fordert die AK, Kinderkrippen und Kindergärten endlich als Bildungseinrichtung zu begreifen:

+ Bundesrahmengesetz mit einheitlichen Qualitätsstandards zu Gruppengrößen, Betreuungsschlüssel und Ausstattung.

+ verpflichtenden Kindergartenbesuch verlängern

In den Volksschulen fordert die AK folgende Maßnahmen:

+ verstärkt Lehrerfortbildung im Bereich der Leseförderung

