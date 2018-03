Christiane Hörbiger ist "Schon wieder Henriette"

ORF 2 gratuliert zum 75. Geburtstag: ORF-Premiere für ORF/ARD-Krimikomödie am 9. Oktober

Wien (OTS) - "Schon wieder Henriette" - das muss sich Chefinspektor Siegfried Anzengruber (Harald Schrott) in der gleichnamigen ORF/ARD-Krimikomödie am Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 denken, wenn Christiane Hörbiger als Kunstrestauratorin auf Abwegen plötzlich ihren kriminalistischen Spürsinn entdeckt. Denn die passionierte Hobbyermittlerin kommt dem Inspektor nicht nur in die Quere, sondern ist ihm auch gleich einen Schritt voraus, wenn es darum geht, den Tod eines Nachwuchsmalers aufzuklären. An Hörbigers Seite stand unter der Regie von Nikolaus Leytner mit u. a. Erwin Steinhauer, Harald Schrott, Lilian Klebow sowie Thomas Mraz, Elena Uhlig, ihrem Neffen Manuel Witting und Alexander Held ein hochkarätig besetztes Ensemble vor der Kamera. Das Drehbuch zu diesem in Krems gedrehten Spielfilm stammt von Jens Urban.

Noch mehr ORF-Glückwünsche für Christiane Hörbiger gibt es mit "Der Edelweißkönig" (Samstag, 12. Oktober, 11.20 Uhr, ORF 2), "Stiller Abschied" (ORF-Premiere, Montag, 14. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2), "Die Geschworene" (ORF-Koproduktion; Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, 3sat) sowie mit diversen Beiträgen in den ORF-Radios und ORF-TV-Magazinen.

Nachdem sich die renommierte Kunstrestauratorin Henriette Frey (Christiane Hörbiger) aus dem Berufsleben zurückgezogen hat, setzt sie alles auf eine Karte: Sie packt ihre Koffer, kündigt ihre Wiener Wohnung und zieht kurz entschlossen zu ihrem Freund, dem Musiker Ferdinand Sternheim (Erwin Steinhauer), ins idyllische Krems. Weil dieser nur zu gut weiß, dass Henriette nicht lange untätig sein kann, hat er ihr eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der sie ihrer Liebe zu alten Kunstgegenständen weiter nachgehen kann. Bei einer Vernissage lernt Henriette den Galeristen Hartmut Ille (Alexander Held) kennen, der stolz den Nachwuchsmaler und neuen Stern am Kunsthimmel Hubertus Krajczik (Dominik Raneburger) präsentiert. Die aufstrebende Karriere von Krajczik findet jedoch ein jähes Ende, als Henriette das Nachwuchstalent am nächsten Morgen tot in der Galerie auffindet. War es ein Unfall oder Mord?

Henriettes Neugierde ist sofort geweckt, denn als Witwe eines Kommissars der Wiener Mordkommission kann sie gar nicht anders, als auf eigene Faust zu ermitteln - zum großen Ärgernis von Chefinspektor Siegfried Anzengruber (Harald Schrott). Der ist von Henriettes Alleingang und ihren unkonventionellen Methoden überhaupt nicht begeistert. Zu allem Überfluss hat Henriette auch noch von seiner heimlichen Beziehung zur attraktiven Pathologin Caroline Deckstein (Elena Uhlig) Wind bekommen. Schnell hat Henriette einen ersten Kreis Verdächtiger gefunden: Die junge Lena Setzlaff (Barbara Meier), die unglücklich in den Nachwuchsmaler verliebt war, hatte ebenso ein Motiv wie Kommerzialrat Zickler (Rüdiger Vogler) und seine Frau (Lilian Klebow). Henriette gibt nicht eher Ruhe, bis sie den Mord lückenlos aufgeklärt hat, und scheut dabei selbst brenzlige Situationen nicht.

"Schon wieder Henriette" ist eine Produktion der Mona Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit dem ORF und der ARD Degeto für Das Erste, unterstützt durch den Fernsehfonds Austria und das Land Niederösterreich.

