10 Jahre Bock auf Kultur - 28. Sept. - 3. Dez 2013

Ein großer Erfolg bisher, aber die Highlights kommen erst!

Wien (OTS) -

Bock auf Kultur bisher ein großer Erfolg!

Bereits seit Ende dieses Septembers bereichert das Bock auf Kultur-Festival das Wiener Kulturleben. Über 1.000 Besucher kamen am 28. September ins Wiener Wuk, um den Auftakt zu 10 Jahre Bock auf Kultur zu feiner. Im Rahmen dieser Eröffnungsveranstaltung stellten sich Karl-Heinz Grundböck (Sprecher des Innenministeriums), Alev Korun (Grüne), Cornelia Krebs (ORF), Klaus Ottomeyer (Universität Klagenfurt) und Rudolf de Cillia (Universität Wien) die Frage: "Warum (noch immer) Ute Bock?". Die Antwort war einfach: Weil viele Menschen noch immer ihre Hilfe brauchen!

Um weiterhin obdachlosen Flüchtlingen Wohnungen, Essen, Kleidung, Bildung und Beratung bieten zu können, veranstaltet der Verein Ute Bock jedes Jahr die Benefiz-Reihe "Bock auf Kultur". KünstlerInnen stellen ihre Auftritte in den Dienst der guten Sache. Wer Ute Bock und ihre Arbeit unterstützen möchte, der sei herzliche eingeladen die nächsten Veranstaltungen zu besuchen.

The Singer Songwriter Circus

Am 10.10. lädt Bock auf Kultur und die schöne Zirkusdirektorin 'Clara Blume' zu einem besonderen 'Geburtstags-Singer Songwriter Circus' ins Porgy & Bess. Bekannte österreichische Musikerinnen wie 'Mika Vember' und 'Violette Parisini' werden ebenso wie die aufsteigenden Indie-Rocker 'Giantree' im Rahmen einer großen Zirkus-Show für den guten Zweck aufspielen.

Reggae for Mama Bock

Am Samstag den 12.10. wird es dann im Reigen "Reggae for Mama Bock" geben. Ute Bock wird von vielen Flüchtlingen, die von ihr Hilfe bekommen haben, gerne "Mama Bock" oder "Mama Afrika" genannt. Am Samstag werden unter anderen die Kärntner 'Faia Salamanda' und die 'Afrika Samba Group' auftreten um Spenden für Ute Bock zu sammeln.

Unbockbar! Ein besonderer Kabarett-Abend.

Nur 2 Tage später, am 14.10. findet eine große Kabarett-Gala im Theater Akzent statt. Unter dem Titel "Unbockbar! Ein besonderer Kabarett-Abend" treten unter anderem Reinhard Nowak oder die 'Kernölamazonen' für das Flüchtlingsprojekt Ute Bock auf.

Das Benefiz-Festival läuft noch bis 3. Dezember in Wien. Am Anfang der Woche wird der Schwerpunkt auf Kabarett gelegt (u.a. Gunkl), an den Donnerstagen gibt es immer Konzerte (u.a. HMBC, Christoph & Lollo) und an den Wochenenden werden Parties gefeiert. Alle Infos zu Bock auf Kultur und den Verein Ute Bock findet man auf www.bockaufkultur.at

Datum: 10.10.2013, um 20:00 Uhr



Ort:

Porgy & Bess

Riemergasse 11, 1010 Wien



Url: http://www.ots.at/redirect/bockaufkultur



Datum: 12.10.2013, um 22:00 Uhr



Ort:

Reigen

Hadikgasse 62, 1140 Wien



Url: http://www.ots.at/redirect/bockaufkultur1



Datum: 14.10.2013, um 19:30 Uhr



Ort:

Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien



Url: http://www.ots.at/redirect/akzent1



