WirtschaftsBlatt Niederösterreich: Worthington investiert Millionen

Neue Pressanlage und neue Produktionshalle geplant

Wien (OTS/WirtschaftsBlatt) - Wie das WirtschaftsBlatt Regional in seiner Niederösterreich-Ausgabe diesen Mittwoch berichtet, stehen beim Druckbehälter-Hersteller Worthington Cylinders in Kienberg bei Gaming zwei große Investitionen an. Innerhalb eines Jahres sollen mehr als sechs Millionen Euro in eine neue Pressanlage und den Neubau der durch den Brand im August zerstörten Produktionshalle investiert werden, so Worthington Cylinders-Chef Christian Bruckner gegenüber dem WirtschaftsBlatt.

