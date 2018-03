Ausstellungen und Vorträge in Wiener Bezirksmuseen

BM 12: Objekte bis 23.10., BM 22: Gemälde bis 27.10.

Wien (OTS) - Sowohl die reichhaltigen bezirksgeschichtlichen Dauer-Ausstellungen in den Wiener Bezirksmuseen als auch die verschiedensten Sonder-Ausstellungen, Vorträge und sonstigen Veranstaltungen sorgen für einen erfreulichen Besucherzustrom. Noch bis Mittwoch, 23. Oktober, präsentiert das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) die Kunst-Schau "Zeitreise in Silhouettengestalt". Ausgestellt werden Werke von Silvia Konrad ("SIKO"), Martina Eder ("TINEDA") und Kreativen aus dem Verein "Balance Meidling". Überdimensionale Objekte mit fantasievoller Bemalung sind als "Reaktion" auf unzeitgemäße und deshalb schon entfernte Wandmalereien von Otto Trubel im Amtshaus Meidling zu verstehen. Jeweils am Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr) und am Sonntag (9.30 bis 11.30 Uhr) kann man die Silhouetten im Bezirksmuseum Meidling bestaunen. Der Zutritt ist gratis. Infos: Tel. 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Treffliche Gemälde von Maria Günsberg werden noch bis Sonntag, 27. Oktober, in der Sonder-Ausstellung "Espressioni Dal Cuore" im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, im "Alten Feuerwehrhaus") gezeigt. In abstrahierten Acrylbildern setzt sich die Malerin mit verschiedensten Motiven auseinander und lässt dabei stets ihr Herz sprechen. Zu betrachten sind die beeindruckenden Arbeiten jeweils am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Infos: Telefon 203 21 26 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1220 @ bezirksmuseum.at.

BM 1: "Immer wieder anfangen müssen" (16.10. bis 14.11.)

Im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplinger Straße 8, Altes Rathaus) läuft von Mittwoch, 16. Oktober, bis Donnerstag, 14. November, die Ausstellung "Hans Gal - ...immer wieder anfangen müssen". Die Schau beschreibt das Leben und Schaffen des durch die Nationalsozialisten verfolgten Tonkünstlers Hans Gal (1890 - 1987). Eröffnet wird die Sonder-Ausstellung am Mittwoch, 16. Oktober, um 18.00 Uhr, von Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel. Die Tochter des einstmals verfemten Komponisten, Eva Fox-Gal, nimmt an der frei zugänglichen Eröffnungsveranstaltung teil. Es werden Zählkarten für das anschließende Konzert im Festsaal des Alten Rathauses (2. Stock, Lift vorhanden) ausgegeben: Ab 19.00 Uhr spielen sieben Musiker ausgesuchte Werke von Hans Gal. Eine Besichtigung der Schau (Widmung:

"4 Gal") ist jeweils Dienstag und Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bei freiem Eintritt möglich. Infos: Telefon 4000/01 127 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1010 @ bezirksmuseum.at.

BM 3: Erdberg-Dias (16.10.), BM 9: "Sparefroh" (16.10.)

Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) redet ein erfahrener Bezirkshistoriker am Mittwoch, 16. Oktober, über den Bezirksteil "Unteres Erdberg" und unterstreicht die Erklärungen mit einer abwechslungsreichen Dia-Schau. Beginn: 18.00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Infos: Telefon 4000/03 127 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Sparsamen Mitmenschen und weniger vorsorgenden Zeitgenossen ist ein Besuch im "Sparefroh-Haus" gleichermaßen zu empfehlen: Mehr als 200 Spargeschenke aus der Sammlung Renate Steinkellner sind im Pavillon des Bezirksmuseums Alsergrund (9., Währinger Straße 43) am Mittwoch, 16. Oktober, von 15.00 bis 17.00 Uhr, sowie am Sonntag, 20. Oktober, von 10.00 bis 12.00 Uhr, unentgeltlich zu sehen. Vom lieben Nager "Goldi" bis zum lustigen Malbuch findet man eine bunte Palette an Präsenten aus früheren Jahren. Infos: Telefon 0676/722 19 33 bzw. E-Mail bm1090 @ bezirksmuseum.at.

BM 14: Kirche, BM 8: Berg, BM 22: Luna, BM 20: Porzellan

Das Bezirksmuseum Penzing richtet am Donnerstag, 17. Oktober, einen Vortragsabend aus: Paul Johannes Keiblinger spricht in den Museumsräumen (14., Penzinger Straße 59) zum Thema "100 Jahre Kirche 'St. Leopold' am Steinhof". Eine Film-Vorführung über einstmalige Renovierungen in der "Otto-Wagner-Kirche" ergänzt die Aufklärungen des Referenten. Beginn: 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Das ehrenamtliche Museumsteam hofft auf Spenden. Infos: Telefon 897 28 52 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1140 @ bezirksmuseum.at.

Der "Österreichische Alpenklub" veranstaltet am Donnerstag, 17. Oktober, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) einen Vortragsabend. Der routinierte Alpinist Charly Gabl informiert ab 19.00 Uhr über eine Besteigung des "Putha Hiunchuli" (7.246 Meter) in Nepal. Der Eintritt ist gratis. Infos: Telefon 403 64 15 (tlw. Anrufbeantworter) bzw.

E-Mail bm1080 @ bezirksmuseum.at. Das Ensemble "Luna Fantastica" will im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) am Sonntag, 20. Oktober, ab 14.30 Uhr, den Gästen melodiöse "Seidenzuckerln und Krachmandeln" servieren. Mit Musik und Humor versetzen die Künstler das Publikum in die Vergangenheit und preisen freudig das "Gefrorene" aus Italien und allerlei andere Köstlichkeiten. Eintritt: Spende. Infos: Telefon 203 21 26 bzw. E-Mail bm1220 @ bezirksmuseum.at.

Am Donnerstag, 24. Oktober, wird der Künstler Gottfried Zens ab 18.30 Uhr im Brigittenauer Bezirksmuseum (20., Dresdner Straße 79) über seine "Porzellan-Lithophanien" berichten, die Technik vorstellen und interessante Erklärungen zu solchen Kunstwerken im "Bezirksgeschichte-Raum" abgegeben. Eintritt: Spende. Infos: Telefon 330 50 68 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1200 @ bezirksmuseum.at. Detaillierte Angaben über alle 23 Wiener Bezirksmuseen (Dauer-Ausstellungen, Veranstaltungen, Adressen, Öffnungszeiten, u.a.) veröffentlicht die "ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen" (erreichbar via E-Mail office @ bezirksmuseum.at) im Internet: www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at