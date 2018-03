Fußball für den guten Zweck: Kattus & Österreichs Haubenköche kicken zu Gunsten des Vereins "Rainbows"

Die Wiener Sektkellerei und heimische Spitzenköche im Dienst der guten Sache

Wien (OTS) - Kattus, Laurent-Perrier und die Rosenbauch Twins luden gestern ins Sportzentrum Ebreichsdorf zu einem Benefiz Fußballspiel der besonderen Art: Unter der Leitung der Haubenköche und Lokalmatadore Franz und Karl Rosenbauch lieferten sich Vertreter der Österreichischen Fußball Nationalmannschaft der Gastronomie (ÖFG) ein heißes Match gegen das Team der Sektkellerei Kattus, das von der Organisation "Bewegung findet Stadt" verstärkt wurde.

Dass in den Reihen der heimischen Spitzenköche verborgene Fußballtalente schlummern, stellt die Fußball Nationalmannschaft der Gastronomie seit ihrer Gründung vor rund 13 Jahren immer wieder unter Beweis. 30 der renommiertesten Köche Österreichs sind aktive Mitglieder des Vereins. Beim Benefiz-Match in Ebreichsdorf waren unter anderem Rudi Obauer (Restaurant-Hotel Obauer), Heinz Reitbauer jun. (Steirereck), der Murauer 3-Hauben-Koch Erich Pucher, Franz Fuiko (Carpe Diem Finest Fingerfood Salzburg) und Franz Aichhorn (Restaurant-Café Aichhorn in Kleinarl) mit von der Partie. Sie trafen auf ein hoch motiviertes Team der Sektkellerei Kattus unter der Führung von "Kapitän" Philipp Gattermayer. Als Sieger der sportlich-kulinarischen Begegnung ging schließlich das Team Kattus hervor. Die im wahrsten Sinn des Wortes "geballte" Kulinarik- und Schaumweinkompetenz diente einem guten Zweck: Der Reinerlös aus allen Spenden in der Höhe von EUR 10.000,-- kommt dem Verein "RAINBOWS -Für Kinder und Jugendliche in stürmischen Zeiten" zu Gute.

Das hochkarätige Aufeinandertreffen wurde von einem abwechslungsreichen Tagesprogramm begleitet. Nach einer Führung durch die Sektkellerei Kattus und einem Empfangstermin im Wiener Rathaus stärkten sich die beiden Mannschaften in Heinz Reitbauers Meierei. Ein anschließendes Elfmeterschießen im Stadtpark diente als "Aufwärmrunde" für das Benefizmatch. Im Rahmen eines Dinners bei den Gastgebern Franz und Karl Rosenbauch, zu dem sich auch Fußball-Legende Herbert Prohaska gesellte, ließen die Kulinarik- und Ballkünstler schließlich den Tag ausklingen.

Kattus Vertriebs GmbH

Das österreichische Familienunternehmen, angesiedelt im 19. Wiener Gemeindebezirk, wird bereits in vierter Generation von Maria und Ernst Polsterer-Kattus geleitet. Mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht Kattus für höchste österreichische Qualität im Bereich der Schaumweinerzeugung. Das Produktsortiment umfasst 15 eigene Produkte aus dem Bereich der Schaumweinerzeugung sowie 28 weitere Vertriebsmarken wie beispielsweise Corona Bier, Laurent-Perrier Champagner, Luxardo Sambuca und Chartreuse Kräuterlikör.

Die Kattus Vertriebs GmbH unterstützt den verantwortungsvollen Genuss von Alkohol ab 18 Jahren.

