Weltmissions-Sonntag: Größte Solidaritätsaktion der Welt

Am 20. Oktober wird weltweit in allen Pfarren gesammelt und so die Existenz der 1.100 ärmsten Diözesen gesichert - "Missio"-Beispielland ist heuer Myanmar

Wien, 08.10.13 (KAP) Der Weltmissions-Sonntag am 20. Oktober ist die größte Solidaritätsaktion der Welt. An diesem Tag wird weltweit in allen Pfarren für Bedürftige gesammelt und gebetet. Mehr als eine Milliarde Katholiken unterstützen die Allerärmsten und sichern mit der "Missio-Sammlung" die materielle Grundversorgung und Existenz der weltweit 1.100 ärmsten Diözesen.

Der Weltmissions-Sonntag sei ein beeindruckendes Zeichen für die Gemeinschaft und Solidarität der Weltkirche und lade zum Gebet und Sammeln "besonders für die Bedürftigen aller Nationen, Kulturen und Religionen" ein, so der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Österreich (Missio), Leo Maasburg, in einer Aussendung der Missionswerke. Eine besondere Ermutigung sei die Wahl von Papst Franziskus, die zeige: "Wir sind Weltkirche".

Missio-Hilfe für Myanmar

Beispielland der Missio-Initiativen ist heuer Myanmar. Missio-Projektpartner aus dem südostasiatischen Land sind derzeit in Österreich, um über die Situation ihres Landes zu informieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Myanmar das am weiteste entwickelte Land Asiens, nach der von 1962 bis 2011 andauernden Militärherrschaft gehört es zu den ärmsten Ländern der Welt. Zwar sind nur 1,1 Prozent der Bevölkerung katholisch, die katholische Kirche wächst jedoch beständig und übernimmt wichtige gesellschaftliche Funktionen.

