VP-Ulm: Kriminalitätsbekämpfung hat Vorrang vor Autofahrer-Abkassieren

Wien (OTS) - "Für Rot-Grün ist das Abkassieren der Autofahrer offenbar wichtiger als die Bekämpfung der Kriminalität. Diese ideologisch motivierte Prioritätensetzung innerhalb der Polizeiarbeit lehnen wir entschieden ab", so der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm in einer Reaktion auf das Interview mit Polizeigewerkschafter Greylinger im Ö1-Morgenjournal.

Wolfgang Ulm: "Wenn nun sogar ein SPÖ-Gewerkschafter zugibt, dass die Anordnungen zum Abkassieren auf der "Befriedigung von Befindlichkeiten in der Politik" beruhen und er den Fokus auch lieber auf die Kriminalitätsbekämpfung richten würde, dann ist wirklich Feuer am Dach. Es kann doch nicht sein, dass die "absurde grüne Autofahrer-Jagd" zu Lasten der Sicherheit in unserer Stadt geht."

"Auch mit seiner Kritik, dass 40% der Tätigkeit nichts mit klassischer Polizeiarbeit zu tun hat, läuft der SPÖ Gewerkschafter bei uns offene Türen ein. Auch hier ist die Stadtregierung säumig, denn durch Schaffung einer Stadtwache könnte die Polizei von bis zu einem Drittel ihrer Aufgaben entlastet und weitere 1.000 bis 2.000 Polizisten zur Kriminalitätsbekämpfung freigespielt werden", so der Sicherheitssprecher weiter.

Ulm abschließend: "Ich appelliere daher an die Stadtregierung und insbesondere die SPÖ Wien, die Prioritätensetzung schleunigst zu überdenken. Machen sie bitte auch dem kleinen Koalitionspartner unmissverständlich klar, dass die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener Vorrang hat."

