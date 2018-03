ORF eins zeigt ab 9. Oktober "Die härtesten Jobs Österreichs"

Elke Winkens als Industrierauchfangkehrerin und Rainer Schönfelder im Zirkus

Wien (OTS) - Österreichs Prominente kommen erneut ins Schwitzen: "Die härtesten Jobs Österreichs" sind wieder zurück. Auch in der zweiten Staffel warten wieder anstrengende Herausforderungen und knallharte Arbeitstage auf die österreichischen Promis. In der Real-Life-Dokumentation - zu sehen ab Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, jeweils um 21.05 Uhr in ORF eins - wird in sieben Folgen Rampenlicht erneut gegen Arbeitsmantel getauscht. Drei Tage lang wollen die Prominenten beweisen, dass sie richtig anpacken können. Naja, manche. Alle nicht. Einige Promis stoßen an Grenzen, die sie bisher nicht für möglich gehalten hätten, andere entwickeln ungeahnte Fähigkeiten. Es fließen Blut, Schweiß und manchmal Tränen. Aus Respekt vor den Männern und Frauen, die diese Jobs tagtäglich machen, versuchen sie durchzuhalten. Aber ob das allen gelingt? In der ersten Folge zeigt Elke Winkens unter anderem, dass man keine Höhenangst haben darf, wenn man 60 Meter hohe Industrieschornsteine reinigen muss. Doch für "Die härtesten Jobs Österreichs" klettert sie die Karriereleiter ganz nach oben und versucht ihr Bestes zu geben. Das versucht auch Rainer Schönfelder, der im Zirkus miterlebt, dass viel mehr zum Zirkusdasein dazugehört als nur herumzualbern.

Zuvor, um 20.15 Uhr in ORF eins startet die zweite Staffel des internationalen Erfolgsformats "Undercover Boss". In der ersten Ausgabe steht der Baukonzern HABAU im Mittelpunkt der Sendung. Karl Steinmayr (52), kaufmännischer Geschäftsführer des mit 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viertgrößten Baukonzerns Österreichs, legt als "Undercover Boss" eine Woche lang im eigenen Unternehmen Hand an.

Folge eins: "Rainer Schönfelder und Elke Winkens" (Mittwoch, 9. Oktober, 21.05 Uhr, ORF eins)

Elke Winkens klettert für "Die härtesten Jobs Österreichs" die Karriereleiter ganz nach oben. Die hängt in diesem Fall an 60 Meter hohen Industrieschornsteinen, die gereinigt werden wollen. Vom Skizirkus in den echten Zirkus verschlägt es derweil Rainer Schönfelder. Der Publikumsliebling muss aber erst beweisen, dass er mehr ist als nur der Pausenkasperl.

Elke Winkens: "Ich dachte nicht, dass das ein schwieriger oder besonders harter Job ist, aber was diese Jungs leisten, ist absolut beeindruckend"

Industrierauchfangkehrer, ein Beruf, für den Elke Winkens scheinbar alle Voraussetzungen mitbringt: "Ich liebe es zu putzen, ich hab keine Höhenangst und Platzangst auch nicht." Sätze - leider nicht für die Ewigkeit. Denn schon am ersten Tag stößt sie an ihre Grenzen und muss erkennen: "Ich habe mir noch nie ernsthaft Gedanken über diesen Beruf gemacht. Ich dachte nicht, dass das ein schwieriger oder besonders harter Job ist, aber was diese Jungs leisten, ist absolut beeindruckend." Und deshalb nimmt sie im zweiten Anlauf allen Mut zusammen, um ihren Lehrmeister nicht zu enttäuschen. Ohne Tränen geht das nicht ab, soviel sei verraten.

Rainer Schönfelder: "Ich kann nicht so gut damit umgehen, dass mir wer anderer sagt, was ich zu tun habe"

Bevor man im Zirkus umjubelt wird, muss man den Zirkus erst einmal bauen. Auch im strömenden Regen. Und in einem Tempo, bei dem es sogar einen Sportler schwindelt. Sein größtes Problem aber: "Ich kann nicht so gut damit umgehen, dass mir wer anderer sagt, was ich zu tun habe. Ich schaff lieber den anderen was an." Das beeindruckt den Zirkusdirektor wenig, denn der verlangt noch mehr. Für Rainer bringt das am Ende Rückenschmerzen, Brandblasen - und seinen geliebten Schlussapplaus!

In der zweiten Folge (16. Oktober) von "Die härtesten Jobs Österreichs" hilft "Die große Chance"-Jurorin Karina Sarkissova fleißig beim Gerüstbau mit, und für Ernst Hausleitner wird es spannend und ereignisreich - denn er ist drei Tage gemeinsam mit der WEGA unterwegs. Am 23. Oktober erkundet dann Andi Knoll eine Berufssparte, die nie aussterben wird - er arbeitet als Bestatter, und Topmodel Melanie Scheriau kellnert in einem Biergarten. Hoch hinauf geht es in der vierten Ausgabe (30. Oktober) für ORF-Moderatorin Alice Tumler - sie versucht sich als Windkraftanlagen-Monteurin. Nicht weniger arbeitsintensiv wird es für Armin Assinger. Für ihn stehen Bauarbeiten auf dem Tagesplan.

Ebenfalls zum arbeitsreichen Handkuss in den Folgen am 6., 13. und 20. November (Reihenfolge steht noch nicht fest) kommen folgende Promis: Für Hans Knauß sind es die Brücken, für Miss Candy die Bienen. Der ehemalige Sportler will als Brückenbauer mit anpacken, während Miss Candy die Facetten der Imkerei herausfindet. Sänger Ross Anthony begleitet einen Sozialpädagogen. Bei der Weinlese muss Kathi Straßer ihr Können unter Beweis stellen, und Birgit Sarata lernt als Müllfrau die stinkenden Seiten Wiens kennen. Barbara Karlich will hoch hinaus und entdeckt als Bergbäuerin ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten. Ein "Best of" der zweiten Staffel gibt es dann zum Abschluss am 27. November in ORF eins.

"Die härtesten Jobs Österreichs" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

