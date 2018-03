Heinisch-Hosek: Schon über eine Million Menschen nutzen Online-Gehaltsrechner

Einkommensschere zwischen Frauen und Männern wird kleiner

Wien (OTS) - "Die Lohnschere wird kleiner, und das ist erfreulich. Wir sind heuer um drei Prozent oder umgerechnet zwei Wochen besser als noch im Jahr 2009", betonte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek heute anlässlich des Equal Pay Day. "Die Maßnahmen der letzten Jahre, vor allem im Bereich der Einkommenstransparenz, zeigen Wirkung", so die Frauenministerin.

"Jetzt braucht es weitere Kraftanstrengungen", so Heinisch-Hosek. "Die Wirtschaft ist gefragt, nicht auf der Bremse zu stehen, wenn es um Frauenförderung geht. Ich wünsche mir ein klares Bekenntnis zum Schließen der Lohnschere", sagte die Frauenministerin. Gerade die Maßnahmen im Bereich der Einkommenstransparenz hätten in den letzten Jahren zur Verringerung der Lohnschere beigetragen und sollten ausgebaut werden.

"Schon eine Million Menschen hat online nachgerechnet, ob das eigene Gehalt fair und angemessen ist. Unser Online-Gehaltsrechner ist ein voller Erfolg und liefert eine gute Orientierung, was die eigene Arbeit wert ist", so die Ministerin. Unter www.gehaltsrechner.gv.at können Frauen und Männer in vier einfachen Schritten nachrechnen, wie viel sie verdienen sollten.

"Auch die Einkommensberichte und die Gehaltsangaben in Stelleninseraten zeigen Wirkung. Denn endlich wird in Österreich über Gehälter geredet", sagte Heinisch-Hosek. Auch kleinere Betriebe sollten in Zukunft Einkommensberichte legen, denn auch dort bräuchte es mehr Transparenz und Orientierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Im öffentlichen Dienst sieht man ganz klar, wie schnell etwas weitergehen kann, wenn man nur will. Dort ist die Lohnschere viel kleiner, es gibt Frauenförderpläne, Quotenregelungen und mehr Frauen in Führungspositionen. All das braucht es auch in der Privatwirtschaft, damit Lohngerechtigkeit endlich selbstverständlich wird", so Heinisch-Hosek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Julia Valsky

Pressesprecherin der Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek

Tel.: (01) 531 15 - 202149, 0664/610 62 76

julia.valsky @ bka.gv.at



Gabriele Heinisch-Hosek auf Facebook:

http://www.facebook.com/HeinischHosek