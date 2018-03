H.P. Martin: Siegt heute Mittag die Tabak-Lobby?

Protest im Plenum gegen beispiellose Einflussnahme mit Warnhinweisen "Lobbying kann tödlich sein" und "Lobbying kills" / 1.300 vorgeschobene Bürger-E-Mails und Weingeschenke

Straßburg (OTS) - Heute Mittag wird im Plenum des Europäischen Parlaments über die lange verzögerte Tabak-Richtlinie abgestimmt. Im Vorfeld kam es zu einem beispiellosen Lobbying durch die Tabak-Industrie. Allein der Konzern Philip Morris bezahlte an 161 Lobbyisten Spesen in Höhe von 1,5 Millionen Euro, um EU-Abgeordnete zu beeinflussen.

Soeben forderte der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich in seiner Plenarrede Gegenmaßnahmen. Er hielt große Warnhinweise mit dem Text "Lobbying kann tödlich sein" und "Lobbying kills" in die Kameras und forderte, dass solche Schilder an den Büro-Eingänge der Tabak-Lobbyisten angebracht werden, falls die Einflussnahme der Tabak-Konzerne bei der Abstimmung Erfolg haben sollte (frei verfügbare Fotos auf www.hpmartin.net).

H.P. Martin erhielt allein mehr als 1.300 E-Mails von einer vermeintlichen Bürgerinitiative "meinveto.at", die sich gegen Einschränkungen bei Zigaretten wandten. Dahinter stecken aber als Unterstützer British American Tobacco (BAT) und der Österreichische Verband der Zigarren- und Pfeifenhersteller (VCPÖ).

An jeden der 766 EU-Parlamentarier wurde vergangenen Freitag ein feiner toskanischer Rotwein verschickt, allerdings versehen mit dem Abschreckungsfoto einer erkrankten Leber und dem Warnhinweis "Drinking can cause cancer" (Trinken kann Krebs verursachen). Als Absender ist eine Initiative "Adults for Adults" angegeben, mit einer Adresse in Wien. Sieht man sich aber die Website der Initiative genauer an, taucht dort wieder einmal British American Tobacco (BAT) auf.

Daneben fordert der Konzern Japan Tobacco International, zu dem auch die Austria Tabak GmbH gehört, die EU-Abgeordneten direkt auf, die neuen Warnhinweise, das Verbot bestimmter Geschmackstoffe und die Standardisierung der Packungsgrößen nicht zu unterstützen. Andere E-Mails fordern, gegen die Einstufung von E-Zigaretten als Arzneimittel zu stimmen.

H.P. Martin dazu: "In den 14 Jahren meiner Parlamentszugehörigkeit habe ich noch nie so ein Lobbying erlebt. In der EU sterben jedes Jahr 700.000 Menschen an den Folgen des Rauchens, in Österreich sind es 14.000. Vor Tabak-Lobbyisten muss deshalb in aller Konsequenz gewarnt werden. Auch der einlullende Wein ist ein vergiftetes Geschenk, das ich ablehne, sowohl vom Wert her wie von der damit verbundenen Absicht."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

