ORF III mit der Physikerin Ulrike Diebold im "science.talk" und Ingmar Bergmans "Aus dem Leben der Marionetten"

Am 9. Oktober im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, thematisiert die "kreuz und quer"-Dokumentation "Gottes Krieger - Gottes Feinde" von Peter Kullmann und Magdalena Maier um 20.15 Uhr Gewalt, Terror und religiöse Verfolgung in Nigeria. Sie ermorden Christen und andersdenkende Muslime: Die Mitglieder von Boko Haram, der mächtigen Terrororganisation im Norden Nigerias, wollen einem islamischen Staat und der Einführung der Scharia den Weg freibomben. Das Zusammentreffen eines ORF/Kubefilm-Teams mit den Boko-Haram-Kämpfern an einem geheimen Ort in Nigeria ist das gleichsam lang verfolgte und doch unerwartete Ziel der Suche nach den Hintergründen des blutigen Konflikts.

Um 21.05 Uhr folgt unter dem Titel "Terror im Namen Gottes?" eine "kreuz und quer"-Diskussion über religiösen Fanatismus, Christenverfolgung und die Hintergründe des Nigeria-Konflikts. Bei Günter Kaindlstorfer diskutieren Mouhanad Khorchide, Islamischer Theologe, Universität Münster, Chibueze Udeani, Katholischer Theologe aus Nigeria, u. a. Professor für Missionswissenschaft und Dialog der Religionen, Universität Würzburg, Gert Polli, Sicherheitsexperte, ehemaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, und Regisseur Peter Kullmann.

Um 21.45 Uhr begrüßt "science.talk"-Moderatorin Barbara Stöckl die Physikerin und Wittgenstein-Preisträgerin Ulrike Diebold beim Wissenschaftsgespräch. Ulrike Diebold zählt auf ihrem Fachgebiet, der Oberflächenphysik, zu den Besten der Welt und wurde für ihre Leistungen mit dem Wittgenstein-Preis 2013, dem sogenannten "Austro-Nobelpreis" ausgezeichnet. 1,5 Millionen Euro hat die gebürtige Steirerin, die nach langen Jahren in den USA wieder nach Österreich zurückkehrte und heute als Professorin an der TU Wien tätig ist, nun zur Verfügung, um ihre Forschung weiterzuführen. Im "science.talk" gibt die Mutter von zwei Söhnen spannende Einblicke in die Oberflächenphysik, in ihr Spezialgebiet, die Erforschung von Metalloxiden, und erklärt, warum der Blick durch das Mikroskop sie jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert.

Um 22.20 Uhr zeigt ORF III Ingmar Bergmans "Aus dem Leben der Marionetten" im Rahmen der internationalen Artfilm-Leiste "kult.film". Bei der Erstausstrahlung 1980 noch abgelehnt, betrachtete der skandinavische Meisterregisseur Ingmar Bergman den Film als einen seiner besten. Der gutsituierte Manager Peter Egerman führt ein nach außen hin erfülltes Luxusleben. Und doch wird er ständig von Alpträumen heimgesucht, in denen er seine eigene Frau umbringt. Bis er eines Tages einer jungen Prostituierten begegnet und sie tatsächlich ermordet. In dem Drama zu sehen sind unter anderem Robert Atzorn, Heinz Bennent, Martin Benrath und Toni Berger.

