FPÖ: Podgorschek: Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria muss rückgängig gemacht werden

Republik muss alle rechtlichen Möglichkeiten zur Irrtumsanfechtung des Kaufvertrages mit der Bayern LB ausschöpfen

Wien (OTS) - "Die Vertreter von Finanzministerium und Finanzprokuratur müssen jetzt alles tun, um die Verstaatlichung der Hypo rückgängig zu machen und so den Schaden, den der ehemalige Finanzminister Pröll in einer übereilten Nacht und Nebel Aktion angerichtet hat, so weit als möglich wieder gut zu machen", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher, NAbg. Elmar Podgorschek. Mit Jahresende laufe die Frist einer möglichen Irrtumsanfechtung des Kaufvertrages über die Hypo Alpe Adria Bank zwischen der Bayern LB und der Republik Österreich ab. "Nachdem SPÖ und ÖVP aus wahlkampftaktischen Gründen bisher gezögert haben, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist die Zeit inzwischen knapp geworden. Dabei sollte es aber Hauptaufgabe der Bundesregierung sein, Schaden von Österreich abzuwenden statt auf parteipolitische Vorteile zu setzen", kritisiert Podgorschek die Bundesregierung scharf.

Dabei sei es offensichtlich, dass die Bayern LB 2008 die marode Bank loswerden wollte. "Es ist traurig genug, dass sich der damalige Finanzminister für eine Verstaatlichung hergegeben hat. Jetzt ist es höchst an der Zeit, endlich die Scherben aufzuräumen", so Podgorschek. Pröll hätte sich ohne intensive Prüfung keinesfalls auf die Verstaatlichung einlassen dürfen. Ob und in welchem Ausmaß damals jedoch von der Bayern LB relevante Daten verschwiegen worden seien, müssten jetzt die Gerichte klären. "Aus meiner Sicht spricht aber einiges für die Annahme, dass von Seiten der Bayern nicht alles auf den Tisch gelegt wurde. Immerhin wollte die Bayern LB möglichst ohne eigene Verluste aus dem Hypo Debakel aussteigen", meint Podgorschek.

Unabhängig davon seien außerdem die politischen Verantwortungen endlich zu klären, auch wenn das für einige sicherlich schmerzlich werde. "Die Bürger haben ein Anrecht die volle Wahrheit über diese höchst dubiose Verstaatlichung zu erfahren. Wir Freiheitlichen pochen deswegen weiterhin auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, zur vollständigen Aufklärung. Transparenz ist das Gebot der Stunde", so Podgorschek abschließend.

