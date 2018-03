Korun: Politik kann Massensterben an EU-Außengrenzen stoppen

Grüne: Dublin II-System abändern, Flüchtlinge solidarisch verteilen

Wien (OTS) - "Wenn massenhaft Menschen vor den Toren Europas sterben, dann machen wir in der EU etwas verdammt falsch. Das derzeitige Dublin II-System, das Länder an der EU-Außengrenze für die ankommenden Flüchtlinge allein verantwortlich erklärt, produziert Leid und Elend und ist auch innerhalb der Europäischen Union unsolidarisch. Dublin II gehört abgeändert und ein solidarisches Aufnahmesystem geschaffen, das die Flüchtlinge gleichmäßiger und gerechter in der EU verteilt", appelliert die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun, an die EU-InnenministerInnen und RegierungschefInnen.

"Es ist das Gebot der Stunde, auch Schutzsuchende legal einreisen zu lassen. Von der Illegalisierung der Einreise - eine Antragstellung in der Botschaft ist ja verboten - profitieren nur die Schlepper. Wie das ausgeht, haben wir erst kürzlich bei dem Unglück vor Lampedusa gesehen. Wer das Massensterben an den Toren Europas stoppen will, kann nur dafür sein, die legale Einreise von Schutzsuchenden zu ermöglichen. Sonst gehen sowohl die Betroffenheitsreden von RegierungspolitikerInnen als auch das Sterben am Mittelmeer weiter", meint Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at