"Licht ins Dunkel"-Jubiläumsspot wird bester Fundraising-Spot des Jahres

Starke ORF-Präsenz bei der Verleihung der Fundraising Awards in Wien

Wien (OTS) - Gestern, Montag, den 7. Oktober 2013, wurden im Rahmen des Fundraising Kongresses in Wien die Fundraising Awards des Jahres 2013 vergeben. Prämiert wurden hervorragende Leistungen in der Spenderkommunikation. Als "Bester Fundraising-Spot des Jahres" wurde der "Licht ins Dunkel"-Jubiläumsspot anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Kampagne ausgezeichnet. Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, und Regina Fischer für die Agentur Demner, Merlicek & Bergmann nahmen die Auszeichnung entgegen. Der Spot mit dem Claim "Sieh das Besondere. Nicht die Behinderung." hatte auch die internationale Fachjury, die erstmals mitwertete, überzeugt. Matthias Daberstiel, Herausgeber des Fundraiser Magazins: "Dieser Spot markiert deutlich auch die Veränderung in der Werbebotschaft." Sissy Mayerhoffer unterstrich: "Ein Umdenken muss immer in den Köpfen beginnen - wir wollten mit diesem Spot auch dem veränderten Bild vom Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft gerecht werden."

Als "Fundraiser des Jahres" wurde Willi Resetarits für sein jahrelanges soziales Engagement, insbesondere auch für das Wiener Integrationshaus, ausgezeichnet. Durch die Abendgala führte Barbara Stöckl.

