Zwei ORF-Produktionen für "International Emmy Awards" nominiert

"Das Wunder von Kärnten" und Heino Ferch in "Spuren des Bösen - Racheengel"

Wien (OTS) - Während die amerikanischen Emmy Awards im September 2013 bereits verliehen wurden, beginnt jetzt das Rennen um die "International Emmy Awards". Im Rahmen der MIPCOM in Cannes wurden gestern, am Montag, dem 7. Oktober 2013, die 36 Nominierten der insgesamt neun Kategorien der "41st International Emmy Awards" bekanntgegeben. Darunter befinden sich auch zwei ORF-Produktionen aus der Hand von Andreas Prochaska: In der Kategorie "Best performance by an actor" ist Heino Ferch für seine Rolle als Verhörspezialist Richard Brock in "Spuren des Bösen - Racheengel" (Teil zwei der ORF/ZDF-Thrillerreihe) nominiert und in der Kategorie "TV Movie/ Mini-Series" geht ebenfalls die ORF/ZDF-Koproduktion "Das Wunder von Kärnten" an den Start. Die Preisverleihung findet am 25. November 2013 in New York statt. Bereits nächsten Mittwoch (16. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2) zeigt ORF eins zum Wiedersehen "Das Wunder von Kärnten".

"Spuren des Bösen - Racheengel"

Der verzweifelte Sebastian Ulmer (Florian Teichtmeister) nimmt auf der Flucht vor der Polizei in einer Buchhandlung Geiseln, darunter auch den Psychiater Richard Brock (Heino Ferch). Brock versucht, den verzweifelten jungen Mann zur Aufgabe zu bewegen. Sebastian, der nun erst die Ausweglosigkeit seiner Situation erkennt, nimmt sich vor Brocks Augen das Leben. Gegen den Willen der Polizei macht Brock sich daran, die wahren Ursachen des tragischen Vorfalls zu klären. Er stößt in ein Wespennest. Ulmer, der bereits im Alter von neun Jahren einen Selbstmordversuch begangen hatte, wollte endlich über einen folgenschweren Missbrauchsfall aus seiner Kindheit aussagen. Die Recherche führt Brock zu Sebastians Schwester Maria (Ursula Strauss) und ihren tief religiösen Eltern (Hannelore Elsner und Friedrich von Thun). Der Geistliche Josef Bacher (Bernhard Schir) scheint eng mit Sebastians Schicksal verknüpft. Er gibt Brock zu verstehen, dass er weiß, dass hinter dem tragischen Selbstmord ein ganz anderes Verbrechen im Verborgenen liegt. Da Bacher an das Beichtgeheimnis gebunden ist, kann er Brock jedoch keine weiteren Hinweise geben. Brock fühlt sich zunehmend zu der rätselhaften Maria hingezogen. Durch sie wird er in den inneren Kreis der Familie eingeführt. Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als Sebastians Mutter Eva den Priester Bacher in dessen Kirche erschießt. Brock erkennt bald, dass Eva Ulmer sich geirrt hat. Ihre Rache galt dem Falschen.

"Spuren des Bösen - Racheengel" ist eine Produktion der Aichholzer Filmproduktion für ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und der Fernsehfilmförderung des Filmfonds Wien. Für die Regie zeichnet Andreas Prochaska nach einem Drehbuch von Martin Ambrosch verantwortlich. Die ORF-Premiere des dritten Teils der ORF/ZDF-Reihe "Spuren des Bösen" mit dem Titel "Zauberberg" steht am Mittwoch, dem 4. Dezember, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

"Das Wunder von Kärnten"

Die besten Geschichten schreibt nach wie vor das Leben! Eine True Story, die 1998 ganz Österreich bewegte, wurde unter der Regie von Andreas Prochaska zum berührenden Fernsehfilm. Unter dem Titel "Das Wunder von Kärnten" - einer ORF/ZDF-Koproduktion - verfilmte der Erfolgsregisseur die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in einen Teich gefallen und bereits klinisch tot war, als es - wie durch ein Wunder - von Medizinern des LKH Klagenfurt doch noch gerettet werden konnte. Bereits 30 Minuten lang war die damals Dreijährige unter Wasser gewesen - eine unfassbare halbe Stunde, in der ihr kleines Herz schon stillstand! Die ORF-Premiere von "Das Wunder von Kärnten" war am 18. Jänner 2012. Den berührenden Fernsehfilm mit Ken Duken, Gerti Drassl, Gerhard Liebmann, Julia Koschitz und Juergen Maurer in den Hauptrollen verfolgten durchschnittlich 1.002.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (33 Prozent Marktanteil).

"Das Wunder von Kärnten" ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit der Graf Filmproduktion, dem ORF und dem ZDF, gefördert vom Fernsehfonds Austria, dem Kulturreferat des Landes Kärnten und der Kärnten Werbung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at