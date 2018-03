Diagnosia erhält Finanzspritze in Millionenhöhe

Das österreichische e-Health- und Software-Unternehmen "Diagnosia" sichert sich eine Finanzierung in Höhe von über einer Million Euro für Expansion und Produktentwicklung

Wien (OTS) - Diagnosia (www.diagnosia.com), ein Österreichisches IT-Startup welches innovative e-Health Applikationen entwickelt, sichert sich neues Kapital und stellt damit die Weichen in Richtung Zukunft. Getragen von einer erfolgreichen Finanzierungsrunde und einer fortlaufenden Förderung durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft(FFG) setzt Diagnosia neue Meilensteine im Bereich e-Medikation und mobile Health in Österreich und Europa.

Medizinisches Know-how am Puls der Zeit

Dem Wiener Unternehmen, in welches auch der heimische Business Angel und ehemalige Pharma-Unternehmer Dr. Johann Hansmann investiert hat, gelang es in den vergangenen zwei Jahren seine bestehenden Produkte "Diagnosia Index" und "Diagnosia Check" am österreichischen Markt zu etablieren.

Diagnosia Index, ein Arzneimittelverzeichnis für PC und Smartphones (iOS+Android), wie auch Diagnosia Check, ein innovatives Wechselwirkungstool, bilden die beiden erfolgreichen Kernprodukte von Diagnosia.

Klares Ziel der Produkte ist es den medizinischen Alltag von Ärztinnen und Ärzten und medizinischen Fachgruppen zu erleichtern sowie eine schnelle und wissenschaftlich fundierte Grundlage für Entscheidungsprozesse im klinischen Alltag zu liefern.

"Als moderner Arzt ist man heutzutage mit einer Fülle an Informationen konfrontiert. Gerade im Bereich Medikamenten-Information und Arzneimittel-Wechselwirkungen ist es für einen Arzt nicht möglich ständig am aktuellsten Stand zu sein oder über 12000 potenzielle Interaktionspaare im Kopf zu haben. Mit Diagnosia Index und Diagnosia Check haben medizinische Fachkreise, im Besonderen Ärztinnen und Ärzte, nun die Möglichkeit auf diese Informationen jederzeit und immer up-to-date direkt am Einsatzort zuzugreifen. Alles, was Sie dazu brauchen ist ein funktionierendes Smartphone, ein Tablet oder einen PC", erklärt Dr. Lukas Zinnagl, Mediziner und Mitgründer von Diagnosia.

Internationalisierung als nächster logischer Schritt

Diagnosia zieht es nun mit seiner stetig wachsenden Produktpalette auch auf den europäischen Markt. Für Marco Vitula, den Geschäftsführer von Diagnosia, ist dies ein wichtiger weiterer Schritt in die richtige Richtung:

"Dank der überaus positiven Aufnahme unserer beiden Kernprodukte, Diagnosia Index und Diagnosia Check in Österreich, liegt unser Fokus jetzt klar auf weiterführender Produktinnovation und einer fortführenden Internationalisierung der Marke "Diagnosia". Bis Mitte 2014 ist es unser erklärtes Ziel mit unseren Produkten in weiteren europäischen Ländern präsent zu sein, sowie unsere Produktvielfalt und -funktionalität weiter zu erhöhen", so Marco Vitula.

Über Diagnosia

Diagnosia ist ein modernes e-Health Unternehmen mit Sitz in Wien. Das Unternehmen wurde Anfang 2011 gegründet und beschäftigt mittlerweile an seinem Standort mehr als 20 Mitarbeiter aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Medizin, Software-Development, Qualitäts-Management, Recht und Design.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Diagnosia, unter: http://www.diagnosia.com/at

