VP-Leeb: 50 Millionen Euro für Bildung statt für Mariahilfer Straße

Wien (OTS) - Als traurigen Tiefpunkt der Prioritätensetzung der rot-grünen Stadtregierung bezeichnete heute ÖVP Wien Gemeinderätin Isabella Leeb die kolportieren Kosten für den Umbau der Mariahilfer Straße in der Höhe von 50 Millionen Euro. Statt das Geld in das gefloppte und von den Bürger/innen abgelehnte grüne Prestigeprojekt zu investieren, sollte man die Mittel für Investitionen in den Bildungsstandort verwenden - ist Wien doch hier Schlusslicht in Österreich. Jeder vierte Wiener Schüler kann nach Abschluss der Volksschule kaum oder gar nicht lesen. Mit 50 Millionen Euro könnte man etwa 40 Kindergärten in Holzmodul-Elemente-Bauweise errichten und damit dringend benötige Kindergartenplätze schaffen, fehlen doch immer noch tausende Plätze und die Warteliste wird kaum geringer.

Eine weitere Investition, die wesentlich notwendiger wäre als Vassilakous Prestigeprojekt, so Leeb, ist der Ausbau der Schulsozialarbeit. Derzeit gibt es in Wien nur knapp über dreißig Schulsozialarbeiter für 700 Schulen. Mit den 50 Millionen Euro ließe sich die langjährige Forderung der ÖVP Wien (ein Schulsozialarbeiter pro Schulstandort) problemlos umsetzen. Auch der Lehrermangel wäre mit den 50 Millionen Euro Geschichte.

Eine weitere Verbesserung des Bildungsstandortes könnte, so Leeb, auch damit erreicht werden, dass man mit den Geldern den Abbau der Containerklassen vorantreibt und damit die "Käfighaltung" für Wiens Schüler/innen nach Jahrzehnten endlich beendet. Die Liste, so Leeb, ließe sich noch endlos fortsetzen, gibt es in Wien doch bildungspolitische Baustellen ohne Ende.

"An mangelnden Mitteln kann es angesichts der abenteuerlichen Zahlen, die für die Umgestaltung der Mariahilfer Straße vorhanden sind, wohl nicht fehlen. Mir sind tausende neue Schul- und Kindergartenplätze lieber als tausende arbeitslose Jugendliche ohne entsprechende Bildung auf einer Flaniermeile", so Leeb abschließend.

