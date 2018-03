Gewerkschaft vida: Aktionstag - EU-Kommission darf unsere Bahn nicht ruinieren

Europaweite Proteste gegen das 4. EU-Eisenbahnpaket - Wettbewerbsverzerrungen, Sicherheitsrisiken und Sozialdumping stoppen

Wien (OTS/ÖGB) - "Der Fall Deutsche Bahn und Mainz mit seinem Chaos durch Zugausfälle aufgrund von Personalmangel mitten in den Sommerferien hat uns heuer deutlich vor Augen geführt, zu welchen Zuständen die Liberalisierungen und Wettbewerbsauswüchse der Eisenbahnpakete der EU-Kommission führen können. Die EU-Kommission darf mit ihrer Politik unsere Bahnen nicht weiter ruinieren - die geplanten weiteren Liberalisierungsschritte müssen gestoppt werden", fordert Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Sektion Verkehr in der Gewerkschaft vida, anlässlich des morgen, Mittwoch, europaweit stattfindenden Aktionstages der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF). Dabei sollen die EU-Verkehrsminister und das Europaparlament davon überzeugt werden, den Kommissionswünschen nach weiteren im 4. Eisenbahnpaket enthaltenen Bahnliberalisierungsschritten nicht zuzustimmen. ++++

Die Ursachen für die Probleme bei der Deutschen Bahn seien eindeutig in der Eisenbahnliberalisierungspolitik der EU-Kommission begleitet von Ausschreibungs- und Privatisierungsdruck zu suchen: Um die "Braut" für einen Börsengang und potenzielle Investoren attraktiver zu machen, habe die Deutsche Bahn beim Personal gespart. Dieser Verdacht sei mittlerweile auch von der Deutschen Bahnbehörde amtlich bestätigt worden, sagt Hebenstreit: "Die Deutsche Bahn AG haben wir direkt bei der Eisenbahnbehörde in Deutschland angezeigt. Die Behörde hat uns bereits Recht gegeben, dass die Deutsche Bahn durch mangelnde Vorsorge bei sicherheitsrelevantem Personal europäisches Recht gebrochen hat."

Derartige Methoden seien nicht nur klar wettbewerbsverzerrend sondern auch in punkto Sicherheit absolut unverantwortlich, so Hebenstreit:

"Die Probleme in Mainz haben zu massiven Überstundenleistungen geführt. So werden nur Unfälle durch Übermüdung provoziert. Die Bahn und ihr Image werden auf diese Weise ruiniert. Die EU-Kommission muss deshalb ihre sorglose Liberalisierungspolitik beenden und auf den Boden der Verantwortung gegenüber den Beschäftigten und den Fahrgästen zurückkehren." Im Rahmen des ETF-Aktionstages wird deshalb morgen, Mittwoch, seitens vida, Pro Bahn und der AK an Verkehrsministerin Doris Bures eine Resolution übergeben. Mit der Resolution wird auf die negativen Folgen von weiteren Liberalisierungsschritten aufmerksam gemacht und gleichzeitig an die politischen Entscheidungsträger appelliert, bei der kommenden Abstimmung im EU-Verkehrsministerrat dem 4. Eisenbahnpaket nicht zuzustimmen.

Die EU-Kommission schlägt mit diesem Paket als weiteren Liberalisierungsschritt beispielsweise die strikte Trennung von Absatz- und Infrastrukturgesellschaften von integrierten Eisenbahnen vor. "Für unsere heimischen Bahnen hätte das katastrophale Folgen bis hin zur Existenzbedrohung. Mehrkosten würden auf sie zukommen, weil Synergien in den Unternehmen verloren gehen. Die Beschäftigten könnten nur mehr unter erschwerten Bedingungen von einer Konzerntochter in eine andere wechseln", warnt Hebenstreit.

Die EU-Kommission will auch, dass zukünftig bei zwangsweisen Ausschreibungen von öffentlich gestützten Eisenbahnverkehren der billigste und nicht der beste Anbieter zum Zug kommen soll. Für die Beschäftigten brächte das Sozialdumping und Ausbeutung. "Wettbewerb würde nur mehr über Personalkosten geführt. Bedingt durch Betriebsvereinbarungen, Beförderungen und Sozialleistungen würde jede bestehende Bahn gegenüber neuen Anbietern bei Ausschreibungen das Nachsehen haben: Sozialer Fortschritt wird so zum Wettbewerbsnachteil", kritisiert Hebenstreit.

"Die EU-Vollliberalisierung der Bahnen ist bereits gescheitert: Weder hat sie zu fairem Wettbewerb in Europa geführt noch gelang die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene zugunsten der Umwelt. Vielmehr bleiben Bahnkunden, Beschäftigte und Steuerzahler dabei als Verlierer auf der Strecke und die EU-Kommission fordert die zusätzlich kontraproduktive Einführung von Riesen-LKW, sogenannter Gigaliner", sagt Hebenstreit.

Die Gewerkschaft vida verlangt deshalb, dass dem 4. Eisenbahnpaket die Giftzähne gezogen werden müssen:

Klares Bekenntnis zur Direktvergabe in Österreich bzw. Wahlfreiheit zwischen

Direktvergabe und Ausschreibung von Schienenpersonenverkehren

Qualitäts- und Sozialstandards bei Ausschreibungen verpflichtend beibehalten

Bedienstete müssen bei einem Betreiberwechsel zumindest zu den bisherigen

Arbeitsbedingungen wechseln können

Unbedingter Vorrang für integrierten Taktverkehr

Kein weiteres "Rosinenpicken" durch völlig freien Zugang für eigenwirtschaftlich agierende private Personenverkehrsanbieter

Keine Zerschlagung von integrierten Bahnen

Weitere Informationen zum ETF-Action Day:

www.itfglobal.org/etf/etf-3777.cfm bzw. www.itfglobal.org/campaigns/actionweek2013.cfm

