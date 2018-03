FP-Gudenus zu Mariahilfer Straße-Neu: Jetzt wird grünes Prestige-Projekt auch ein Bauskandal!

Geplante Kosten schon jetzt von 20 auf 50 Millionen Euro angestiegen - und kein Ende in Sicht

Wien (OTS/fpd) - Den Heizkostenzuschuss für bedürftige Wiener haben Vassilakou & Co. gestrichen. Die Einsparung durch diese völlig unsoziale Maßnahme beläuft sich auf sechs Millionen Euro. "Jetzt wissen wir auch, wofür die Doppelstaatsbürgerin dieses Geld braucht:

Ihr chaotisches Prestige-Projekt Mariahilfer Straße-Neu soll nämlich, laut Medien, bereits jetzt 50 statt ursprünglich 20 Millionen Euro kosten. Und bei der desaströsen Planung dieser Dame ist selbst damit sicher noch kein Ende in Sicht", so Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er erinnert an die roten Bauprojekte, bei denen die geplanten Kosten oft um ein Vielfaches überschritten wurden. Gudenus: "Offenbar hat sich Vassilakou die dafür verantwortlichen Politiker als Vorbilder genommen und will sich nun auch einen Platz in der Wiener Skandal-Chronik sichern."

Dies sei jedenfalls ein weiterer Beweis für die rot-grüne Politik gegen die eigenen Bürger. Gudenus: "Dieses Desaster-Projekt, das Anrainern, Kunden und Kaufleuten nur Negatives bringt, muss sofort gestoppt werden. Dafür müssen wir den Heizkostenzuschuss nicht nur wieder einführen, sondern aufgrund der extrem gestiegenen Energie-Preise auch auf 300 Euro anheben. Mit den restlichen Millionen können wir die misslungenen Währungsspekulationen von Vizebürgermeisterin Brauner zumindest ein wenig abfedern." (Schluss)

