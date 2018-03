Hundstorfer zu PIAAC-Ergebnissen: Ambitionierte Weiterbildungspolitik ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Erwerbskarriere

Umfangreichste Studie über Schlüsselkompetenzen 16-65-Jähriger zeigt weiteren Handlungsbedarf

Wien (OTS/BMASK) - Österreich hat sich am "Programme for the International Assessment of Adult Competencies" (PIAAC) der OECD beteiligt. Die PIAAC-Erhebung 2011/12 ist die bis dato umfangreichste internationale Studie über Schlüsselkompetenzen 16- bis 65-Jähriger und wurde in 24 Ländern durchgeführt. Erstmals gibt es somit valide Daten über die Lesekompetenz, die alltagsmathematische Kompetenz und die Problemlösekompetenz im Kontext neuer Technologien in Österreich. Die Ergebnisse der Studie zeigen für Sozialminister Rudolf Hundstorfer weiteren Handlungsbedarf für die österreichische Bildungs- und Weiterbildungspolitik an. "Gerade im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist in den letzten Jahren viel geschehen. Im internationalen Vergleich ist der Anteil der Arbeitsmarktpolitik an den gesamten Weiterbildungsausgaben in Österreich mit 35 Prozent sehr hoch", so Hundstorfer. "Größtes Augenmerk müssen wir weiterhin auf die Weiterbildung von niedrig-qualifizierten Menschen legen, denn beinahe die Hälfte aller Arbeitslosen hat keine formale berufliche Ausbildung, das Risiko arbeitslos zu werden ist für diese Gruppe dreimal höher", betont der Sozialminister. Was es brauche sei eine gemeinsame Anstrengung aller Akteure. Dies beginne bei der Erstausbildung, ebenso wichtig seien aber im Erwerbsleben die Betriebe, wenn es um Kompetenzerwerb und -erhalt geht. *****

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Österreich im internationalen Vergleich im Bereich Alltagsmathematik über und bei der Lesekompetenz unter dem OECD-Durchschnitt liegt. Die Problemlösungskompetenz der Österreicherinnen und Österreicher unterscheidet sich nicht vom OECD-Durchschnitt.

Rund 970.000 Personen haben größere Schwierigkeiten mit Texten aller Art (Fließtext, Dar-stellungen in Tabellenform oder Grafiken), von ihnen sind aber 62 Prozent in Beschäftigung. "Diese Risikogruppe braucht natürlich besondere Unterstützung, aber die Weiterbildungs-maßnahmen stehen auch anderen Menschen zur Verfügung", so Hundstorfer. Gemeinsam mit der Bundesregierung seien auch die Sozialpartner gefordert, die Rahmenbedingungen für die Kompetenzentwicklung und -weiterentwicklung zu verbessern und gezielte Förderinstrumente auszubauen.

Die Ergebnisse für die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (16-24Jährige) sind für Ös-terreich wesentlich besser als für alle Erwachsenen insgesamt. "Dies zeigt, dass unsere intensiven Bemühungen junge Menschen am Übergang von der Schule ins Berufsleben zu unterstützen, greifen", betont der Sozialminister.

Für eine verstärkte Investition in die Kompetenzentwicklung sprechen neben Gerechtigkeitserwägungen auch ökonomische Gründe. "Im Zusammenhang mit einer alternden und vielfältigeren Bevölkerung kann sich Österreich die Vernachlässigung von Potentialen nicht leisten", sagt der Sozialminister.

Neben einer qualitativ hochwertigen Erstausbildung sind daher vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung sowie lernförderliche Arbeitsumgebungen als zentrales Thema für einen Großteil der Erwerbsbevölkerung zu sehen. "Ein Großteil der Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik entfällt auf Qualifizierungsmaßnahmen, von denen überwiegend gering Qualifizierte profitieren. Die Arbeitsmarktpolitik spielt in der österreichischen Weiterbildungslandschaft bisher eine zentrale Rolle, kann aber nicht alle Probleme für alle Bevölkerungsgruppen lösen", so Hundstorfer. Zwar gäbe es bereits Angebote für Beschäftigte, wie die kürzlich eingeführte Bildungsteilzeit oder das Fachkräftestipendium, aber auch die Betriebe müssen ihre Verantwortung wahrnehmen.

Die österreichische Bundesregierung hat 2011 mit "LLL:2020" eine Strategie zum Lebensbegleitenden Lernen beschlossen, um die Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen und die entsprechenden Förderinstrumente auszubauen. Inzwischen sind viele verschiedene Akteure an der Umsetzung der LLL-Strategie beteiligt, sie ist ein guter Rahmen für verstärkte An-strengungen im Bereich LLL in den nächsten Jahren.

Daneben beteiligt sich Österreich auch an der von der OECD initiierten Kompetenzstrategie (OECD Skills Strategy). Seit April 2013 werden gemeinsam mit der OECD Stärken und Schwächen des österreichischen Bildungs- und Weiterbildungssystems genauer untersucht und Reformoptionen diskutiert, um die im internationalen Vergleich insgesamt gute Aus-gangsposition noch nachhaltig zu verbessern.

Für Hundstorfer wird mit PIAAC klar, wohin die Reise in Richtung Spitzengruppe gehen muss: "Österreich ist auf dem richtigen Weg, die ersten wichtigen Weichenstellungen und Maßnahmen sind gesetzt, wesentliche Verbesserungen werden aber nur durch eine gemein-same Anstrengung möglich sein".

