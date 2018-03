dpa stellt Produktion auf Datenformat NewsML-G2 um

Hamburg/Berlin (ots) - Die Nachrichtenagentur dpa wird künftig ihre Dienste in einem neuen, strukturierten Format ausliefern. Die darstellungsneutrale Produktion im Datenformat NewsML-G2 soll Kunden dabei helfen, das Agenturmaterial noch effektiver zu nutzen. Darauf weist die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH anlässlich der World Publishing Expo des Zeitungsweltverbandes WAN-IFRA (noch bis 9. Oktober) in Berlin hin. In einem ersten Schritt stellt die dpa derzeit ihre Textproduktion auf das NewsML-G2-Format um. Die dpa-Dienste in den Bereichen Foto, Grafik, Audio und Video folgen zu späteren Zeitpunkten.

Mithilfe des Formats NewsML-G2 sollen dpa-Kunden in Zukunft zum Beispiel Texte und die damit verbundenen Metadaten - von Bildhinweisen über Weblinks bis zu Ortsangaben - in strukturierten Feldern empfangen und sortieren können. Dies soll es auch einfacher machen, dpa-Texte so zu verarbeiten, dass sie in verschiedenen Medienformen unterschiedlich präsentiert werden - zum Beispiel so, dass ein mitgelieferter Text-Teaser nur online, nicht aber für die Druckausgabe einer Zeitung verwertet wird. Bis zur Umstellung ihrer Empfangssysteme auf NewsML-G2 erhalten dpa-Bezieher die Berichterstattung über den Technik-Dienstleister mecom GmbH weiter im bisherigen Format IPTC 7901.

NewsML-G2 ist ein sogenanntes XML-Format. Es ist vom International Press Telecommunications Council (IPTC) als ein neues Standardformat für die Belieferung von Agenturkunden eingeführt worden. Zu den Zielen gehört dabei unter anderem, die Verknüpfung von Texten und Bildern für die Agenturkunden zu erleichtern.

Bei der dpa haben die Kindernachrichten-Redaktion und der dpa-Themendienst ihre Textproduktion bereits so umgestellt, dass ein Empfang im Format NewsML-G2 möglich wäre. In den kommenden Wochen sollen die AP Weltnachrichten, die Redaktionen aller anderen deutschsprachigen Textdienste im dpa-Newsroom in Berlin und die dpa-Büros im Inland folgen.

Die Umstellung auf die NewsML-G2-Produktion erläutert die dpa-Gruppe auch an ihrem Messestand auf der World Publishing Expo (Berliner Messegelände, Messedamm 22, 14055 Berlin, Halle 3.2, Stand 322).

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen unter www.dpa.com.

