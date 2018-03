Die Perfekt-Glatt-Flieger: airberlin entwickelt als erste Airline neue Software zur aerodynamischen Optimierung

Berlin (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

airberlin hat im Rahmen ihres Ökoeffizienz-Programms ein neues Vermessungs-Tool für die Optimierung des Luftstromflusses entwickelt. Eine solche Software ist bislang nicht am Markt verfügbar und damit eine Innovation, die einmal mehr die Vorreiterrolle von airberlin in Sachen Treibstoffeffizienz untermauert. Kleine Unebenheiten, raue Lackstellen oder ein Millimeter-Spalt zwischen den Fahrwerksklappen:

Jede kleine Unebenheit am Flugzeugkörper wirkt sich auf die Aerodynamik aus und führt zu einem größeren Luftwiderstand. Das wiederum bedeutet einen höheren Treibstoffverbrauch.

Das neue Tool von airberlin leitet Fluggerätemechaniker durch eine standardisierte Inspektion des gesamten Flugzeugkörpers und unterstützt sie bei der Vermessung und Klassifizierung von Oberflächenmakeln. Die Software berechnet dabei den zusätzlichen Treibstoffverbrauch, der durch den erhöhten Luftwiderstand entsteht. Anschließend wird eine Prioritätenliste für die Wartungspläne der einzelnen Flugzeuge erzeugt, so dass die Makel im Rahmen der nächsten Wartungsereignisse behoben werden können. Eine Lackabsplitterung von 150 mal 50 Zentimeter erzeugt pro Jahr beispielsweise einen zusätzlichen Treibstoffverbrauch, der zwei Flügen von Berlin nach Düsseldorf entspricht. Eine nicht ganz bündige Dichtung an den beweglichen Fahrwerksklappen bewirkt pro Jahr den zusätzlichen Treibstoffverbrauch eines Flugs von Nürnberg nach Dresden. Durch das neue Tool spart airberlin künftig diesen zusätzlichen Treibstoffverbrauch ein.

"Wir haben bereits 2012 mit nur 3,4 Litern pro 100 geflogene Personenkilometer eine Bestmarke erreicht. Damit geben wir uns jedoch nicht zufrieden und erarbeiten kontinuierlich neue Einsparpotenziale. Das neue Tool ist ein weiterer Schritt hin zu unserem Ziel der Drei-Liter-Marke", sagt Felix Genze, Vice President Performance Improvement bei airberlin.

Bislang hat airberlin bei 15 Flugzeugen die Vermessung von Oberflächenunebenheiten mit der neuen Software durchgeführt. Sukzessive soll diese Prüfung bei der gesamten airberlin Flotte vorgenommen werden und anschließend turnusmäßig wiederholt werden.

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt weltweit zu 151 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2012 mehr als 33 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz. Die Airline mit dem preisgekrönten Service bietet mit 16 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa.

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Zirkel

Pressereferentin

Tel.: +49 30 3434 1500

Fax: +49 30 3434 1509

E-Mail: kathrin.zirkel @ airberlin.com

www.airberlin.com

www.facebook.com/airberlin