SP-Ekkamp ad VP-Ulm: Hören Sie mit Ihrem ständigen BeamtInnen-Bashing auf!

Wien (OTS/SPW-K) - "Alle 250 verschiedenen Berufsgruppen, von GehilfInnen bis zu den akademischen Berufen, sind in der Stadt Wien in nur sieben Besoldungsschemata eingeteilt. Die Nebengebühren haben daher die Funktion der Feinabstimmung, indem sie die mit der Tätigkeit jeweils verbundenen Erschwernisse, Gefahren usw. besoldungsrechtlich, wie im Übrigen auch in Kollektivverträgen der Privatwirtschaft vorgesehen, abgelten", so SPÖ-Gemeinderat Franz Ekkamp in einer Replik auf Aussendungen von VP-Gemeinderat Ulm.

"Es ist wohl einleuchtend, dass beispielsweise KöchInnen, GärtnerInnen und zahnärztliche Ordinationshilfen, die alle in einer Verwendungsgruppe eingeteilt sind, äußerst unterschiedliche Tätigkeiten beinhalten und daher zwangsläufig nicht gleich besoldet werden können. Dieses System ist historisch gewachsen. Sie wissen genau, werter Kollege Ulm, dass die Landesregierung eine umfassende Besoldungsreform beschlossen hat - und diese ist ohnehin im Laufen. Aber anscheinend muss man Sie immer wieder daran erinnern. Der Nebengebührenkatalog wird unabhängig von der laufenden Besoldungsanalyse permanent nachgebessert und in den vergangenen Jahren schon deutlich reduziert", so Ekkamp abschließend in Richtung

