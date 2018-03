"trend": Industrieoptimierer LineMetrics gewinnt den Start-up-Wettbewerb des Wirtschaftsmagazins

Neben einem exklusiven Zugang zum Pioneers Festival erhält das trend-Siegerteam einen fixen Startplatz in der neuen PULS 4 Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen".

Wien (OTS) - Der Industrieoptimierer LineMetrics ist der Gesamtsieger des Start-up-Wettbewerbs "trend@venture", den das Wirtschaftsmagazin "trend" in Kooperation mit dem Pioneers Festival heuer erstmals veranstaltet hat. Das niederösterreichische Unternehmen konnte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen Konkurrenten aus der Web- und Mobilebranche durchsetzen. Neben der Experten-Jury bestehend aus Boris Nemsic (Ex-Telekomchef und Consulter), Andreas Tschas (CEO Pioneers Festival), Oliver Holle (CEO SpeedInvest), Manfred Reichl (Business Angel) und Vanessa Voss (trend) entschieden die Leser des "trend" über den Gesamtsieger von trend@venture.

Das Unternehmen LineMetrics mit Sitz in Haidershofen wurde im Juni 2012 von Reinhard Nowak und Wolfgang Hafenscher gegründet. "Unsere Idee ist, Menschen in der Fertigung ein einfaches Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie Daten wie Stromverbrauch, Stillstandszeiten oder produzierten Output in Echtzeit erfassen und auswerten können", sagt Reinhard Nowak, CEO von LineMetrics. Das von den Gründern entwickelte Cloud-basierte Analysesystem wird den Kunden als Mietmodell ab 200 Euro pro Monat angeboten. Finanziert hat sich LineMetrics bisher über staatliche Förderprogramme. Die Gründer des Start-up-Unternehmens Runtastic, das soeben mehrheitlich vom Medienkonzern Axel Springer übernommen wurde, unterstützen LineMetrics mit ihren Erfahrungen und ihrem Netzwerk.

Als Gesamtsieger von trend@venture erhält LineMetrics exklusiven Zugang zum Pioneers Festival, einem der größten Start-up-Events in Europa. Neben Tickets zum Investorsday (29.10.) und dem Pioneers Festival in der Wiener Hofburg (30./31.10.) darf sich das Gründerduo dort in einem Pitch vor 2500 Gästen aus dem In- und Ausland präsentieren. "Wir gratulieren LineMetrics als Gesamtsieger von trend@venture. Für ein österreichisches Start-up ist das Pioneers Festival eine ausgezeichnete Plattform, um sich international zu präsentieren", sagt Andreas Tschas, Gründer und CEO des Pioneers Festivals.

Einen Sonderpreis stellt der österreichische Privat-TV-Sender PULS 4 zur Verfügung. Als einen von 50 Teilnehmern lädt der Sender LineMetrics in seine neue Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" ein. "Wir freuen uns sehr, dem Gesamtsieger von trend@venture die Möglichkeit geben zu können, seine Geschäftsidee einem Panel hochkarätiger Investoren live vorzustellen", sagt Markus Breitenecker, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 PULS 4. In vier Sendungen werden die Business Angels mindestens eine Million Euro in Cash investieren und eine Million an Media- und Werbebudget auf den TV-Kanälen ProSieben Austria, SAT. 1 Österreich, PULS 4, sixx Austria und kabeleins Austria vergeben. Die Show "2 Minuten 2 Millionen" startet am Montag, den 25. November 2013.

Mehr über den Gesamtsieger von trend@venture und die Finalisten finden Sie auf www.trend.at/startup.

