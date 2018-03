FPÖ-Leyroutz: Neue Regierungskoalition schadet Wirtschaftsstandort Kärnten!

Flughafen muss erhalten werden!

Klagenfurt (OTS) - Als "Bankrotterklärung der Finanz- und Wirtschaftspolitik in Kärnten" bezeichnete heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, die Überlegungen der Regierungskoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen den Flughafen stillzulegen sowie die Budget-Zielvorgabe, 2015 ein Nulldefizit zu erreichen, in den Wind zu schlagen. "Das laute Nachdenken über die Schließung des Flughafens, schadet unserem Wirtschaftsstandort enorm und ist an Torheit wohl nicht mehr zu überbieten", ärgert sich Leyroutz über entsprechende Aussagen von Landeshauptmann Peter Kaiser.

"Noch bevor über Lösungen nachgedacht wird, wird schon Porzellan zerschlagen. Das ist unverantwortlich", kritisiert Leyroutz und macht deutlich, dass eine Stilllegung nicht einmal in Erwägung zu ziehen ist. Das Land habe als Betreiber die Verpflichtung für eine entsprechende Infrastruktur zu sorgen, um die Auslastung zu steigern und Kärnten als Tourismus- und Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten.

Es sei auch ein Armutszeugnis, wenn die ÖVP bei der ersten Budgetverhandlung bereits ihr Wahlversprechen bricht und von der eigenen Zielvorgabe, nämlich 2015 ein Nulldefizit zu erreichen, nichts mehr wissen will. "ÖVP-Chef Obernosterer soll LR Waldner zur Ordnung rufen, wenn er noch ernst genommen werden will", so Leyroutz. Offensichtlich sei geplant, die eigene Klientel weiter zu bedienen. Allein die Aufblähung von 10 auf 15 Verwaltungszentren mit entsprechenden Abteilungsleitern und zusätzlichem Personal zeige wie die Sparpolitik dieser Regierung aussieht. "Lösungskompetenz sieht anders aus", schließt Leyroutz.

