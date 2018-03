Mitterlehner: Exportzuwachs treibt Konjunktur an

Positive Exportzahlen zeigen Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und ihrer Mitarbeiter - Ausfuhren in Drittstaaten erneut stark gestiegen

Wien (OTS/BMWFJ) - "Der Export ist der Motor der heimischen Konjunktur. Das zeigen die Zuwächse für Juli und für die ersten sieben Monate 2013", erläutert Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen. "Das zeigt, dass die österreichischen Unternehmen und ihre Mitarbeiter innovative und wettbewerbsfähige Produkte erzeugen." Im Juli sind die Ausfuhren um 3,5 Prozent auf elf Milliarden Euro gestiegen, von Jänner bis Juli um 1,6 Prozent auf 73,4 Milliarden Euro.

"Jeder sechste Euro des österreichischen Bruttoinlandsproduktes wird im Export erzielt und jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Export", verdeutlicht Mitterlehner die Notwendigkeit die Unternehmen in diesem Bereich weiter zu unterstützen. Daher hat das Wirtschaftsministerium die Internationalisierungsoffensive "go international", die mit der AWO der Wirtschaftskammer gemeinsam umgesetzt wird, allein für heuer mit 16 Millionen Euro dotiert. Ein Fokus von "go international" ist seit einigen Jahren der verstärkte Export in die Märkte außerhalb der EU. "Diese Ausrichtung trägt inzwischen Früchte: Die Ausfuhren in wachstumsstarke Drittstaaten sind von Jänner bis Juli um 4,1 Prozent gestiegen, die in die schwächelnde EU nur um 0,5 Prozent", so Mitterlehner.

Auch das Wifo hat jüngst die Bedeutung des Exportes für die Konjunktur beschrieben und seine Prognose dafür für heuer angehoben. "Unsere Exportstärke treibt das Wirtschaftswachstum an und entscheidet maßgeblich über den Wohlstand und die Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze in unserem Land", so Mitterlehner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at