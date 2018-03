ÖH zum Equal Pay Day: Gehälter an Hochschulen offenlegen!

"Für einen gerechten Lohn streiken!"

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) hat anlässlich des Equal Pay Days am 8. Oktober 2013 mit einer Medienaktion und einem Lied auf die Benachteiligung von Frauen an den Hochschulen aufmerksam gemacht. "In der österreichischen Hochschullandschaft sind Frauen stark unterrepräsentiert", erklärt Viktoria Spielmann vom Vorsitzteam der ÖH die Situation: "Während bereits mehr als 50 Prozent der StudienanfängerInnen Frauen sind, zeigt sich in den höheren Karrierestufen (DoktorandInnen, ProfessorInnen) bereits ein deutlicher Rückgang." In dem von der ÖH präsentierten Lied lautet eine Zeile: "Für einen gerechten Lohn streiken!" Spielmann erklärt diesen Aufruf folgendermaßen: "Frauen verdienen auch an den Hochschulen im Durchschnitt weniger als ihre männlichen Kollegen. Wir fordern die Offenlegung der Gehälter an allen Hochschulen." Ein transparenter Umgang mit den Gehältern und Protestmaßnahmen, biete Frauen eine bessere Verhandlungsgrundlage um gegen Ungerechtigkeiten anzukämpfen, meint die ÖH-Vertreterin.

An der TU Wien wird deutlich weniger Frauen ein höheres Gehalt ausbezahlt als es der Kollektivvertrag vorsieht. Männern kommt hingegen doppelt so oft ein höherer Lohn zugute, wie ein Bericht des Rechnungshofes aus dem Jahr 2011 zeigt. "Uns ist es ein großes Anliegen, dass die Probleme an den Universitäten so schnell wie möglich angegangen werden", schildert Viktoria Spielmann die Position der ÖH: "Die Ungerechtigkeiten müssen nicht nur im Interesse der jetzt Betroffenen beseitigt werden, sondern auch im Interesse der zukünftigen WissenschafterInnen. Frauen in hohen wissenschaftlichen Postionen müssen eine Selbstverständlichkeit sein, keine Ausnahme"

Die Diskriminierung von Frauen im Arbeitsumfeld lässt sich nicht nur an den Hochschulen selbst und in Anstellungsverhältnissen beobachten, sondern ist auch im Bereich der Praktika nachweisbar. Spielmann: "Laut Studierendensozialerhebung sind 52 Prozent der Pflichpraktika, die von Männern absolviert werden, bezahlt während es bei Frauen nur 30 Prozent sind." Bei den Praktika müsse es ein Umdenken geben, fordert die ÖH-Vertreterin und verweist auf das "Gütesiegel Praktikum", das die ÖH an Betriebe mit fairen Arbeitsbedingungen für PraktikantInnen verleihe und das faire Arbeitsbedingungen garantiere.

