DataCash kündigt globale Partnerschaft mit Swiff zur Bereitstellung einer mobilen White-Label Point-of-Sale-Lösung für KMUs über Bankpartner an

London (ots/PRNewswire) - Bankpartner sollen von der innovativen Lösung zur Kartenzahlung im M-Commerce profitieren, die digitale Zahlungen für ihre KMU-Händlerbasis zur Realität werden lässt.

DataCash, ein MasterCard-Unternehmen, kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Swiff an, dem Aushängeschild der SCCP-Gruppe, die Bankpartnern White-Label-Lösungen im Bereich mPOS anbietet und es ihnen damit ermöglicht, einen weiteren Quick-to-Market-Zahlungsservice auf dem blühenden KMU-Markt anzubieten.

Die Swiff Pay-Lösung besteht aus einem sicheren Plug-in-Kartenleser, der Smartphone- und Tablet-kompatibel ist, und zwar sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte. Ein herunterladbares App verbindet den Dongle und das mit dem Internet verbundene Gerät mit dem DataCash-Zahlungs-Gateway. Die Lösung ermöglicht eine kartenbasierte Authentifizierung für Zahlungen unterwegs. KMU-Händler können somit über ihre Geräte auf Bankenebene gesicherte Transaktionen akzeptieren, einschliesslich MasterCard, Visa, American Express, Diners und JBC (ein Demo-Video finden Sie hier).



Banken können diese ausgelagerten Lösungen nutzen und gleichzeitig ihre Markenkonsistenz wahren. Ihre KMU-Kunden können wiederum ihre Zahlungsoptionen weiter ausdehnen und bargeldlose Kredit- und Debitkartentransaktionen in einer preisgünstigen und sicheren Zahlungsumgebung abwickeln.

"Wir freuen uns, mit DataCash eine innovative, digitale Zahlungsmethode anzubieten und sicherzustellen, dass die Banken und ihre Händler von einer zuverlässigen, robusten und sicheren Zahlungsweise profitieren." - Etienne van den Bogaert, Chief Technology Officer bei Swiff.

Der KMU-Markt stellt auch weiterhin einen wichtigen Wachstumssektor der Weltwirtschaft dar. Er steht für 350 Millionen Unternehmen weltweit[1] mit einem Marktwert von 698 Milliarden USD[2], einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 13,8 %[2] und einem potenziellen Umsatz im Kartenbereich von 5,1 Billionen USD[3]. Der Kernpunkt in der Strategie von DataCash zur Förderung einer hervorragenden digitalen Zahlungsmöglichkeit für jeden und überall liegt darin, sicherzustellen, dass KMUs einen Zugang zu den einfachsten, sichersten und praktischsten Zahlungsmethoden haben, um sichere Handelstransaktionen zu gewährleisten und ihr Wachstum steigern zu können.

"Als MasterCard-Unternehmen ist uns daran gelegen, die innovativsten Zahlungstechnologien anzubieten und zu unterstützen, und unsere Partnerschaft mit Swiff belegt dies. Diese neue Technologie stärkt einerseits unseren Service im Bereich White-Label-Zahlungs-Gateway für unsere globalen Partner und fördert andererseits die Einführung der digitalen Zahlung im wichtigen Bereich KMU." - Ajay Bhalla, President bei DataCash.

Services im White-Label-Zahlungs-Gateway von DataCash?

Das von DataCash bereitgestellte White-Label-Angebot ermöglicht es Banken und Verarbeitern weltweit, die Vorteile des DataCash-Zahlungs-Gateways zu nutzen, die bereits jetzt von einigen der weltweit bekanntesten Marken in den Bereichen Gaming, Tourismus, Handel und Finanzen genutzt werden.

Der White-Label-Service wird es den Banken und Verarbeitern erlauben, mehr Kontrolle über den Zahlungsfluss im Bereich E-/M-Commerce zu behalten und ihnen dadurch eine Reihe von Möglichkeiten eröffnen. Weitere Informationen finden Sie hier.



Über DataCash

DataCash Group Ltd (Teil von MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen bietet Händlern und Banken internationale Multi-Channel-Zahlungsbearbeitungssysteme und moderne Lösungen zur Vorbeugung von Betrug und zum Risikomanagement an. Als internationaler Partner einiger der international bekanntesten Marken aus den Bereichen Gaming, Reisen, Einzelhandel und Finanzen kombiniert DataCash kluges Denken und eine lückenlose Lösung, um den Kunden dabei zu helfen, die mit der Zahlungsbearbeitung verbundene Komplexität sowie die Kosten zu überwinden. Mit der modernen Technologie von DataCash können Kunden Zahlungen in über 177 Währungen von über 45 Marken in E-Commerce-, M-Commerce und aus Kanälen für Karteninhaber akzeptieren und abwickeln - und zwar mit der Sicherheit und der Zuverlässigkeit von Tools, die für die anspruchsvollen und immer grösser werdenden Geschäftsbedürfnisse massgeschneidert sind. DataCash-Kunden schützen ihre Marke und ihren Ruf, verbessern die Endnutzer-Erfahrung und machen die neuen internationalen Marktmöglichkeiten zu Kapital.

Über Swiff by SCCP Group

Swiff ist die weltweit erste mobile White-Label-Zahlungsplattform, die eine patentierte Sicherheit auf Bankenniveau bietet. Durch die Swiff-eigene Reihe von M-Commerce-Lösungen (SwiffPay, Swiff mWallet, Swiff Authentication usw.) bietet diese innovative und einzigartige Technik den Finanzinstituten und Händlern ein Instrument zur Schaffung mobiler Strategien, die Transaktionen ermöglichen, die auf Bankenniveau gesichert und authentifiziert wurden.

