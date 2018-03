Zwei Top-Verlage bündeln ihre Kompetenzen im Vergaberecht auf LexisNexis Online

Das erste Allianzpaket mit exklusiven Fachinhalten von LexisNexis und dem Verlag Österreich ist ab sofort auf der Onlineplattform verfügbar.

Wien (OTS) - LexisNexis Österreich und der Verlag Österreich arbeiten seit Ende März 2013 in Form einer Online-Kooperation eng zusammen. Diese Verbindung zielt darauf ab, die beiden Verlagsprogramme gemeinsam und exklusiv über die Rechts- und Steuerdatenbank LexisNexis Online (http://verlagoesterreich.lexisnexis.at) anzubieten und zu vertreiben. Mit einem umfangreichen Inhaltspaket zum Vergaberecht ist nun das erste gemeinsame Produkt dieser Allianz verfügbar.

Bewährte Quellen beider Verlagshäuser ergeben ein rundes Paket zu einem durchaus komplexen Rechtsgebiet. Dazu zählen neben dem

Kommentar zum Bundesvergabegesetz 2006, herausgegeben von Schramm/Aicher/Fruhmann

auch die Fachzeitschrift für Vergaberecht - RPA inklusive dem Vergabe Infoletter - VIL,

das Handbuch Vergaberecht von Heid Schiefer Rechtsanwälte & Preslmayr Rechtsanwälte

sowie weitere Hand- und Fachbücher zum Vergaberecht und Bundesvergabegesetz.

Mag. Heinz Wlzek, Vertriebsleiter von LexisNexis Österreich, ist von der Zusammenstellung des Angebots überzeugt: "Nicht nur für Rechtsanwälte, sondern auch für öffentliche Auftraggeber, Architekten oder Bauunternehmer ist das Vergaberecht eine interessante Materie. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für öffentliche Auftragsvergaben werden immer komplexer - daher ist es besonders für diese Berufsgruppen wichtig, Einblick in die Problembereiche des Vergaberechts sowie regelmäßige Updates zu Novellierungen zu erhalten." Unter http://vergaberecht.lexisnexis.at kann das "Allianzpaket Vergaberecht" getestet werden.

Am weiteren Ausbau der Online-Kooperation und somit einer deutlich breiteren Auswahl an qualitativ hochwertigen Fachinformationen auf der Plattform LexisNexis Online wird gearbeitet: Noch Ende dieses Jahres folgen Allianzpakete zum Ehe- und Familienrecht sowie zum Großkommentar zum ABGB - "Klang-Kommentar". Ab Jänner 2014 wird LexisNexis Online die einzige Rechts- und Steuerdatenbank sein, über die exklusive Inhalte des Verlag Österreich wie die aktuellen Ausgaben der Fachzeitschriften JBl (Juristische Blätter), wbl (wirtschaftsrechtliche blätter) und wobl (wohnrechtliche blätter) im Volltext zugänglich sind.

Über LexisNexis Österreich

LexisNexis (www.lexisnexis.com) ist als Unternehmen der Reed Elsevier Gruppe einer der weltweit führenden Anbieter von Wirtschafts- und Rechtsinformationen für Experten aus den Bereichen Recht, Risikomanagement, Behörden, Wirtschaftsprüfung und Universitäten. LexisNexis Österreich (www.lexisnexis.at) vereint das Erbe der österreichischen Traditionsverlage ARD und Orac mit der internationalen Technologiekompetenz seines weltweiten Netzwerkes. Als führender juristischer Fachverlag deckt LexisNexis Österreich mit seiner vielfältigen Produktpalette Bedürfnisse der Rechts-, Steuer und Wirtschaftspraxis ebenso ab wie die der Lehre. Die Kombination von Printmedien und Onlineprodukten garantiert einerseits die rasche Information über neueste Rechtsentwicklungen und eröffnet dem Leser andererseits die Möglichkeit der eingehenden Vertiefung in ein gewünschtes Rechtsgebiet.

Über den Verlag Österreich

Der Verlag Österreich (www.verlagoesterreich.at) zählt zu den führenden juristischen Fachverlagen in Österreich, der sich auf die qualitätsvolle Veröffentlichung von wissenschaftlich fundierten Inhalten auf den Gebieten des Öffentlichen Rechts, des Straf- und Zivilrechts spezialisiert hat. Mit der Übernahme des rechtswissenschaftlichen Programms von SpringerWienNewYork Anfang 2012 erweiterte der Verlag Österreich sein Programm auch im Bereich des Wirtschaftsrechts und baute das Angebot an akademischen Lehrbüchern bedeutend aus. Neben dem klassischen Programm mit über 2000 lieferbaren Buchtiteln und 23 Fachzeitschriften bietet der Verlag seinen Kunden zunehmend digitale Inhalte in Form von Fachmodulen auf der verlagseigenen Plattform JURnet (www.jurnet.at), auf der Online-Datenbank LexisNexis(R) Online sowie in Form von E-Books. Hervorgegangen ist der Verlag Österreich aus der ehemaligen Österreichischen Staatsdruckerei, deren Wurzeln bis in das Jahr 1804 zurückreichen. Als Tochterunternehmen der Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart (seit 2008) ist der Verlag Österreich, im Verbund mit sieben weiteren Fachverlags- und Onlineunternehmen, Teil einer Verlagsgruppe, die zu den führenden Anbietern für wissenschaftliche und Fachinformation im deutschsprachigen Raum gehört.

