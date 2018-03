Einladung zur "5. Amateurkunstmesse" im Rathaus

1.000 Werke von 60 Kreativen, Info: office@basiskultur.at

Wien (OTS) - Zum fünften Mal organisiert "Basis.Kultur.Wien" die "Wiener Amateurkunstmesse": Am Sonntag, 13. Oktober, sowie am Montag, 14. Oktober, stellen rund 60 Kreative im Wiener Rathaus ihr Schaffen aus. Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr kann man in der "Volkshalle" im Rathaus (Zugang: 1., Lichtenfelsgasse 3) ungefähr 1.000 Arbeiten anschauen und erwerben. Die Werke der Künstlerinnen und Künstler reichen von Gemälden, Zeichnungen und Radierungen bis zu Drucken, Fotoaufnahmen und Plastiken. Laut einer Aussendung der Veranstalter erwartet das Publikum "vielfältige Kunst für jeden Geschmack und zu erschwinglichen Preisen". Der Eintritt ist kostenlos. "Basis.Kultur.Wien" ist unter der Rufnummer 982 24 61 und via E-Mail (office @ basiskultur.at) erreichbar. Mehr Informationen:

www.basiskultur.at. (Schluss) enz

