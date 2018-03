Die App zu Niederösterreichs Kulturschätzen ist online

Sobotka: Zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab sofort ist das neue App "NÖ Kulturwege" für alle Android-Handys und iPhones unter

http://appshopper.com/travel/kulturwege verfügbar. Mit der neuen App

"NÖ Kulturwege" können die Informationen zu Niederösterreichs Kulturschätzen online gelesen werden und der User verfügt außerdem über weitreichende Möglichkeiten zur Selektion einzelner Sehenswürdigkeiten.

"Niederösterreich ist mit diesem neuen Angebot wieder einmal Trendsetter und eröffnet der ganzen Welt Niederösterreichs Kulturschätze. Jeder Regionalmanager und Tourismusmanager und jede Gemeinde erhält damit ein kostenloses Tool zur Bewerbung der Kulturschätze der jeweiligen Region", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka. "Mit dem App kann man ganz einfach am Handy nachschauen, welche Sehenswürdigkeiten sich in unmittelbarer Umgebung befinden und sich selbst von ihrer Einzigartigkeit überzeugen", meint der Landeshauptmann-Stellvertreter.

Außerdem besteht mit dem neuen App die Möglichkeit, sich übergreifend über alle bisher erschienenen "NÖ Kulturwege" seinen eigenen Kulturweg zu erstellen und sich zu ausgesuchten Kulturschätzen führen lassen. Die App macht es möglich, Sehenswürdigkeiten im näheren Umkreis aufzufinden oder entlang einer beliebigen Route. Die App "NÖ Kulturwege" wurde von MediaService und IS-IT-ON entwickelt.

Die "Niederösterreichischen Kulturwege" sind eine Publikationsreihe des NÖ Landesarchivs und des NÖ Instituts für Landeskunde und stellen Regionen und einzelne Objekte Niederösterreichs in ihrem kulturellen und historischen Kontext dar. Die "NÖ Kulturwege" erschließen Interessierten das reiche kulturelle Erbe Niederösterreichs und werden jährlich erweitert. Gratis-Download für Android Smartphones auf Google Play und in Apples App Store.

