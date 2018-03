MEL-Strafverfahren: Sechs Jahre ergebnislose Ermittlungen, zwei Steuermillionen verschwendet und nun der fünfte Sachverständige

Wien (OTS) -

Bank-Vorstand Peter Weinzierl: "Das MEL-Strafverfahren wurde mittlerweile völlig ad absurdum geführt. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird bereits der fünfte Sachverständige beschäftigt"

"Rund zwei Steuermillionen wurden für Sachverständige schon verschleudert - kein Ende in Sicht"

Appell der Meinl Bank für Einstellung des Strafverfahrens

Am 7. Oktober wurde der Meinl Bank per Bescheid (608 St 1/08w) mitgeteilt, dass mit Mag. Peter Barenth der mittlerweile fünfte Sachverständige im beinahe sechs Jahre dauernden Strafverfahren gegen Julius Meinl und die Meinl Bank bestellt wurde. "Das bisherige Strafverfahren hat keinerlei substantielle Ergebnisse gebracht", erklärt Meinl Bank-Vorstand Peter Weinzierl. "Die bisherigen vier Gutachter haben substantiell nichts zustande gebracht. Dem objektiven Beobachter erschließt sich nicht, welche neuen Erkenntnisse der mittlerweile fünfte Gutachter in sechs Jahren zu Tage fördern soll."

Steuermillionen verschleudert

"Die bisherigen Sachverständigen und ihre Gutachten im völlig fehlgeleiteten Strafverfahren haben dem österreichischen Steuerzahler bisher rund EUR 2 Millionen gekostet - und es ist kein Ende dieser sinnlosen Verschwendung in Sicht", so Weinzierl weiter.

Appell für Einstellung des Strafverfahrens

Abschließend richtet Bank-Vorstand Weinzierl erneut einen Appell an die Justiz: "Es ist höchst an der Zeit, dass der einzig richtige Schluss aus dem bisherigen, völlig fehlgeleiteten Strafverfahren gezogen wird - und dieser kann nur lauten: Das Verfahren muss endlich eingestellt werden."

Soziale Vergleiche der Meinl Bank für unerfahrene Kleinanleger

Unabhängig vom laufenden Verfahren hat die Meinl Bank im Sommer 2010 als einziges österreichisches Institut gemeinsam mit der Bundesarbeiterkammer ein richtungsweisendes Modell für soziale Vergleiche für Kleinanleger entworfen und seither umgesetzt. Im Zuge der Wirtschafts-und Finanzkrise entstandene Kursverluste unerfahrener Kleinanleger können damit abgemildert werden. "Bislang haben wir für 6.061 Anleger rund EUR 31 Mio. aufgewendet", erklärt Weinzierl. "Damit sind wir das einzige Bankinstitut Österreichs, das ein derartiges klares Signal für soziale Verantwortung setzt."

Meinl Bank AG

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie privater und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit EUR 57,8 Mio mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

