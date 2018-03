Des Menschen bester Freund: Welthundetag am 10.Oktober

Auch wenn viele Menschen den Vierbeinern nichts abgewinnen können, am internationalen Hundetag soll der vielfältige Einsatz der Hunde für Menschen gewürdigt werden.

Wien (OTS) - Hunde retten nicht nur als Lawinensuchhunde Menschenleben, oder sind als Spür- und Polizeihunde unermüdlich für unsere Sicherheit im Einsatz, auch Assistenzhunde leisten z.B. Sehbehinderten und Diabetikern unbezahlbare Dienste.

Die vom Österreichischen Tierschutzverein ausgebildeten Therapiehunde besuchen Kindergärten und Seniorenheime, Schulen und Krankenstationen. Dort bringen die freundlichen und geduldigen Tiere nicht nur Abwechslung und Freude. Kinder lernen mittels eines Therapiehundes auch den richtigen Umgang mit Hunden: "Man muss sich nicht fürchten, aber soll einen dösenden Hund in Frieden lassen, ihn nicht an Ohren oder Rute ziehen oder ihm sein Spielzeug weg nehmen. Das ist gefährlich, weil der Hund zuschnappen könnte," erklärt Sonja Trailovic, die leitende Hundetrainerin des Österreichischen Tierschutzvereins.

Weil dem Österreichischen Tierschutzverein Hunde und Kinder gleichermaßen am Herzen liegen, hat er das Buch "Hundesignale -Lernen Sie die Sprache Ihres Hundes" herausgebracht. In farbenfrohen Illustrationen wird die Körpersprache des Hundes für Kinder und Erwachsene leicht verständlich erklärt. So steht einer lebenslangen Freundschaft nichts im Weg. Das Buch ist um Euro 9,90 beim Österreichischen Tierschutzverein oder unter der ISBN 3-902348-06-2 im Buchhandel erhältlich.

Zum Welthundetag hat der Österreichische Tierschutzverein einige Tipps für Hundefreunde:

Drehen Sie demnächst eine extralange Spazierrunde mit Ihrem vierbeinigen Freund, das freut ihn mehr, als ein neues Spielzeug. Nehmen Sie sich für Spielen und Schmusen ausreichend Zeit und planen Sie Ihre Aktivitäten so, dass der Hund mitkommen kann. Bei Ihnen sein zu dürfen, ist das Wichtigste für Ihren Hund.

Ein höfliches Miteinander von Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern ist in unser aller Interesse, bitte entsorgen Sie also die Hinterlassenschaften ihres Hundes!

